Die Faschingshochburg Schmiechen feiert im großen Stil

Vom Startpunkt am Kapplweg bis zur Ziellinie am Sportplatz sind die Straßen gesäumt von Schaulustigen. Kein Wunder: Der Schmiechener Faschingsumzug hat sich mit aufwendigen Umzugswagen und spektakulären Kostümen längst einen Ruf erarbeitet, der weit über die Region hinaus geht.

Faschingsumzug in Schmiechen: 10.000 Leute kommen am Faschingssonntag

Hinter den Kulissen steckt viel Arbeit hinter dem reibungslosen Ablauf. Lisa Huber, Vorsitzende des Faschingskommitees Schmiechen, verrät, dass rund 100 Leute an den Vorbereitungen beteiligt waren. „Entweder man mag Fasching oder nicht“, sagt die 31-jährige Bankkauffrau. „Ich bin viele Jahre mit Herzblut dabei.“ So geht es auch dem Prinzenpaar Verena I. und Thomas II. und rund Tausenden von Faschingsfans, die das bunte Treiben zum Stimmungsmusik-Mix aus Schlager und Après-Ski-Hits feiern. „Das schöne Wetter hat heute viele Leute hergeholt“, kommentiert Huber die rekordverdächtigen Besucherzahlen. Nach Polizeischätzungen sind 10.000 Menschen gekommen.

Den Anfang macht beim Umzug der Bürgermeister Josef Wecker, der fleißig Bonbons an die Gäste verteilt. Auch adeliger Besuch ist vertreten – das Prinzenpaar Verena die I. und Thomas der II. vom Schmiechener Faschingskommitee. Es folgen weitere Umzugsteilnehmer aus Schmiechen und Umgebung. „Ich finde es schön, dass das ganze Dorf den Umzug unterstützt und sich Mühe gibt, viel Zeit investiert und viel selbst bastelt“, sagt die Faschingsbeauftragte Lisa Huber. Die Fußgruppen kommen zu 90 Prozent direkt aus Schmiechen, so Huber. Dazu kommen Umzugsteilnehmende unter anderem aus Affing, Mühlhausen, Derching, Dasing bis nach Pfaffenhofen. Nonstop werden Süßigkeiten verteilt, teils direkt in die Hand, teils aus den Wagen geworfen. Wer unter den Zuschauern von Anfang bis Ende des Umzugs fleißig einsammelt, ist wohl für viele Monate mit zuckerhaltigen Leckereien versorgt.

Karneval in Venedig? Nein, die Lechruaner in Schmiechen.

Während andere sich am Straßenrand positionieren, können Annita und Hans-Peter Eitel das bunte Treiben bequem in Campingstühlen direkt vor ihrer Haustür beobachten. Sie haben ihre Freunde Monika und Achim Gruschka eingeladen. Das Quartett eint die Leidenschaft für den Fasching. „Wir lieben das Verkleiden, das Feiern und die Musik“, erklären sie ihre Freude an der närrischen Zeit. Auch Tamara Fischer und Carolin Schilling haben Freunde und Verwandte in ihren Garten eingeladen, um dort als Zaungäste im wahrsten Wortsinn mitzufeiern. So viel steht fest: Die Stimmung der Kostümierten im eigenen Garten kann mit der Stimmung auf den Umzugswägen durchaus mithalten.

Einige Umzugswagen in Schmiechen wagen auch gesellschaftspolitische Kritik

Aus Mering zu Besuch kommen Siggi und Helga, beide in Regenbogen-Kostüm. „Auf dem Land ist Fasching schöner als in der Stadt“, findet Helga. „Hier ist es ausgelassener.“ Siggi lobt: „Die machen sich so viel Mühe mit ihren Umzugswagen, das ist eine tolle Sache.“ Neben Umzügen sind die beiden auch gern auf Faschingsbällen wie dem Feuerwehrball und Rosenmontagsball in Mering oder dem Bürgerball in Merching. Ebenfalls als Gäste vor Ort: Miss Piggy aus der Muppetshow und ein Mafioso, alias Martina und Michi Weißenburger aus Heinrichshofen. Beide lieben am Fasching „das Gesellige, den Spaß, die Gemeinschaft und das Basteln an eigenen Kostümen“.

Für das leibliche Wohl ist beim närrischen Treiben in Schmiechen natürlich auch gesorgt. So gibt es unter anderem am Kirchplatz Wiener in der Semmel, beim Metzger Bebbi Leberkäss-Semmeln, beim Bofl Wurst- und Käsesemmeln und Krapfen, und beim Bader Hot Dogs.

Es gibt viel zu sehen an diesem Sonntag – von Umzugswagen und Laufgruppen, die einfach nur Partystimmung verbreiten wollen bis zu gesellschaftspolitischer Kritik. Angeprangert werden unter anderem leere Wahlversprechen, die langsamen Fortschritte in der Energiewende, Atomkraft oder Korruption im Profi-Fußball.

Polizei zieht positives Fazit zum Faschingsumzug in Schmiechen

Zu den Schattenscheiten des Faschings in diesem Jahr zählt natürlich auch das Thema Sicherheit. Nach den Anschlägen von Magdeburg, Aschaffenburg und München sowie den Drohungen des IS gegen den Kölner Karneval wurde das Sicherheitskonzept für den Umzug in Schmiechen verschärft. „Wir fangen ein halbes Jahr im Voraus mit der Organisation an, da tut man alles dafür, dass der Fasching stattfinden kann“, erklärt Lisa Huber. Die große Anzahl der Teilnehmer und Gäste am Schmiechener Faschingszumzug, zeigt, dass sich die Menschen die Freude am Positiven nicht nehmen lassen wollen. Das bestätigt auch die zuständige Polizeidienststelle Friedberg am Ende des Umzugs. „Es waren sehr viele Leute da und alles ist friedlich verlaufen“, sagt der stellvertretende Dienststellenleiter Erwin Kalkbrenner.