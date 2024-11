Auf Umwegen zur Holy Night in Schmiechen

. Der Gospelchor Enjoy freut sich, wieder alle Interessierten zu seinen Weihnachtskonzerten 2024 nach Schmiechen recht herzlich einladen zu können. Freude und die „Frohe Botschaft“ wollen die Sänger und Sängerinnen um Chorleiter Werner Hövelmanns auch heuer wieder verbreiten. In der Schmiechener Dorfkirche St. Johannes Baptist wird das Warten auf die Ankunft des Herren mit schwungvollen und auch einfühlsamen, weihnachtlichen Gospelliedern und Texten verkürzt. Jedoch sind im Moment noch die üblichen Zufahrtswege über Unterbergen oder Merching wegen Baustellen gesperrt.

Umwege nach Schmiechen

Der geringste und am besten zu befahrende Umweg von Mering kommend, ist über Prittriching. Alternativ von Althegnenberg kommend, kann man über Steindorf fahren. Der Eintritt zu den Konzerten ist wie immer frei. Der Reinerlös aus den erwünschten Spendeneinnahmen wird an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet, das Enjoy schon jahrelang unterstützt. Der Chor freut sich auf seine Besucher. Nach dem überaus großen Ansturm der letzten Jahre ist es ratsam, sich möglichst frühzeitig einen Platz in der Kirche zu sichern. Die Konzerte in der Kirche St. Johannes finden am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr statt. Der Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Der Nikolaus kommt am Sonntag. Weitere Infos und Kontakt unter der Rufnummer 08206-7385 oder E-Mail info@enjoy-gospel.de / www.enjoy-gospel.de. (AZ)