Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

In der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht führte die Polizei in der Meringer Straße in Schmiechen eine Verkehrskontrolle durch. Hier wurde ein 45-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Sie führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,22 Promille. Die Polizei stellte außerdem fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. (AZ)

