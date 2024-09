In der Unterbergener Stadl-Uni schaffen Kinder kleine Schätzeschachteln

Jedes Kind hat seine kleinen Schätze. Und die wollen gut aufgehoben sein. Das dachten sich auch Günter Wurm von der Stadluni in Unterbergen und lud im Rahmen des Schmiechner Ferienprogramms Kinder zum „Schätzeschachteln-Basteln“ ein.

Kinder haben viele Ideen für ihre Schatzschachteln

Die Ergotherapeutin Hanna Wüs­ten­höfer und Theresa Wurm hatten Pappschachteln mitgebracht, bei denen nur der Deckel fehlte. Den galt es nun zu gestalten, indem eine Metallfolie auf weicher Unterlage verformt werden konnten. Wie? Nun, dazu hatten die Kinder jede Menge Ideen. Da wurden Muster, Gesichter, Sterne, Autos, Flugzeuge und vieles mehr in das Metall ein­gedrückt. Und was sind so wertvolle Sachen, die man in einer Schätze­schachtel aufbewahren kann? Auch da gibt es vieles: Der zehnjährige Patrick will seine wertvollsten Play­mobilfiguren hineintun. Die acht­jährige Sophie ist erst vor Kurzem vom Urlaub am Meer zurück. Die dort gefundenen Muscheln sind für sie der optimale Inhalt für die neue Schachtel. Simon ist mit seinen elf Jahren schon ein erfahrener Feri­en­programm-Teilnehmer. Im vergan­genen Jahr hatte er Wikinger­schmuck gebastelt, jetzt kommt endlich die richtige Aufbewahrungs­möglichkeit dazu. Antonia war noch unschlüssig, was in ihre Schätze­schachtel soll.

Angekündigt war noch eine kleine Wanderung über das Gelände der Stadluni. Kurz vor dem Aufbruch pas­sierte es: Ein Windstoß blies alle Schätzeschachteln vom Tisch und deckte auch noch ein Tuch darüber. Und jetzt? Hanna Wüstenhöfer und Theresa Wurm hatten die Lösung. Al­le Kinder durften unter das Tuch greifen und blind die eigene Schach­tel erfühlen. Gott sei Dank hatten sie mit vieler Mühe die Re­liefs in die Deckel gedrückt. Die Wanderung konnte also stattfinden. Es ging bergauf und bergab auf We­gen und durch Gestrüpp. Be­quem war das ganz und gar nicht. Aber gerade, als es fast nicht mehr weiterging und die Kinder sich auf allen Vieren vorankämpfen muss­ten, machten sie doch seltsame Entdeckungen. Münzen und Edel­steine lagen da einfach so herum. Wer die verloren hatte? Egal. Schatzsucher und Schatzfinder behalten so etwas. Und so wurde die Schätzeschachtel von Antonia auch noch voll. Die Kinder waren begeistert und hatten einen Bastel­nach­mittag bei größter Sommerhit­ze durchgehalten.