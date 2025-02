Kabarett und Musik in Schmiechen

Das Jahresprogramm für Widmanns Kabarettl in Schmiechen steht jetzt fest. Am 30. März kommt Andreas Rebers ab 19 Uhr mit seinem Programm in die Schmiechachhalle nach Schmiechen. Conny und die Sonntagsfahrer spielen am 26. April um 20 Uhr dort. Ebenfalls in die Schmiechachhalle kommt am 14. August ab 20 Uhr die Simon and Garfunkel Revival Band – „Ein Sommernachtstraum“. Im Weinstadl in Schmiechen finden am 18. Oktober Musikkabarett mit Markus Kapp und am 15. November ein Konzert mit Christina Bianco und Band jeweils ab 20 Uhr statt. Karten und Kontakt über Telefon 08206/6148 oder www.widmanns-kabarett.de. (AZ)

