Verena I. und Thomas II. übernehmen die Regentschaft als Prinzenpaar des Schmiechener Faschings

Einmal im Leben Prinzessin sein, das dürfte wohl einer der größten Träume vieler Mädchen sein. Für Verena Reichersdörfer geht der Wunsch jetzt in Erfüllung: Sie und ihr Freund Thomas Böck sind das neue Prinzenpaar in Schmiechen. Der Anruf kam sehr überraschend, als Verena gerade mit einer Freundin in Namibia auf Reisen war. „Als ich angerufen wurde, war ich gerade irgendwo im Nirgendwo und als man mich gefragt hat, ob ich die Faschingsprinzessin sein möchte, habe ich mich natürlich sehr gefreut“, erzählt die 26-Jährige. Die Bedingung dafür war aber, dass sie sich den Prinzen selbst suchen muss aufgrund eines Männermangels im Verein. Dafür musste sie gar nicht lange suchen - ihr Freund - eigentlich kein aktives Faschingsmitglied - erklärte sich bereit. Doch mit dieser Aufgabe sind auch viele Pflichten verbunden und vor allem jetzt erleben die beiden eine anstrengende Zeit.

Das Motto 2025 des Schmiechener Faschingskomitees lautet: Gemeinsam stark, ob Wasser oder Land – Pirat und Nixe Hand in Hand! Das Prinzenpaar ist sehr zufrieden damit, denn man kann eine tolle Geschichte auf der Bühne inszenieren. Ihr Walzer erzählt von einem Traum des Prinzen, der sich eine wunderschöne Piratenbraut herbeiträumt. Für das Bühnenprogramm engagieren sich die zwei sehr stark: Die Kostüme hat Verena selbst umgenäht und aufgepimpt mit Glitzer und Spitze. „Das war wirklich sehr viel Arbeit und zwischenzeitlich habe ich mich echt gefragt, was ich hier eigentlich mache.“ Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und auch ihr Freund steckt viel Arbeit in das Programm. „Ich habe gar keine Erfahrung im Showtanz und musste das alles erstmal lernen. Das bedeutet viel Training“, sagt Thomas. Die Choreografie für den Walzer zu dem Lied „River flows in you“ hat sich Verena selbst ausgedacht, bei dem Showtanz hatte sie Unterstützung von einer Trainerin.

Icon Vergrößern Verena Reichersdörfer und Thomas Böck sind das neue Prinzenpaar und auch privat zusammen. Foto: Anja Hahn Icon Schließen Schließen Verena Reichersdörfer und Thomas Böck sind das neue Prinzenpaar und auch privat zusammen. Foto: Anja Hahn

Die Faschingszeit nimmt bei beiden gerade sehr viel Raum ein. „Zeit für Pausen oder Erholung ist gerade nicht drin“, sagt die gebürtige Schmiechenerin. Verena ist Grundschullehrerin in Ettringen und hatte in letzter Zeit einen sehr vollen Terminplan. Vormittags unterrichten, danach Zeugnisgespräche und Unterricht vorbereiten. Jedes Wochenende ist mit Fasching verplant und trainiert wird zusätzlich auch noch zwei- bis dreimal die Woche. „Abends falle ich meistens nur noch ins Bett“, sagt Verena. Ihre Hobbies kommen dabei etwas zu kurz. „Wenn nicht gerade Fasching ist, habe ich eigentlich ein ganz normales Leben“, erzählt sie. Sie liebt es zu kochen und zu backen, trifft sich gerne mit Freunden oder entdeckt neue Länder und Kulturen auf Reisen.

Thomas empfindet vor allem die Zeit kurz vor einem Auftritt als sehr stressig. „Ich habe ja überhaupt keine Erfahrung, da bin ich schon sehr nervös immer“, erzählt der gebürtige Nassenhauser. Während dem Tanzen sei das aber kein Problem mehr, denn dabei ist er in einer ganz eigenen Welt. „Letztendlich habe ich es mir schlimmer vorgestellt“, gibt der lachend zu. „Und der Applaus danach ist schon ein tolles Gefühl“. Beruhigend ist vor allem auch Verenas Anwesenheit, wenn sich beide kurz vorher nochmal schnell an den Händen halten können. Auch privat ist Thomas sportlich unterwegs: ob Fitnesstraining, ein Spiel im Fußballverein oder Wandern in den Bergen. Beruflich ist er Abteilungsleiter im Messstellenbetrieb.

Fasching ist stressig für das Schmiechener Prinzenpaar

Seid über zwei Jahren sind Verena und Thomas ein Paar. Die beiden blicken auf eine ganz besondere Geschichte zurück, wie sie sich kennengelernt haben. Thomas und der Freund von Verenas Schwester sind im selben Freundeskreis und so kam es, dass beide über ihre Freunde miteinander in Kontakt kamen. „Es war eigentlich ein kleines Kuppelspiel“, erinnert sich Thomas. Ihre privat Beziehung erleichtert beiden die anstrengende Zeit um Fasching. „Wir genießen es trotzdem. Wir wissen, dass es nur eine kurze, aber sehr intensive Zeit ist, und am Ende ist es eine tolle Erfahrung.“ Nach der Fasnet haben sich die beiden fest vorgenommen, sich erstmal zu erholen und einfach die Füße hochzulegen - dabei soll auch ein Thermegutschein eingesetzt werden. Doch bis dahin stehen noch einige Höhepunkte an:

Das Prinzenpaar wird bei einigen Empfängen dabei sein, ebenso bei Ordenvergaben. Ein weitere Höhepunkt wird zudem der Schmiechener Faschingsumzug am 2. März sein. Bis dahin heißt es aber noch fleißig üben. Bei der Generalprobe lief fast schon alles perfekt. „Es gab einen kleinen Zwischenfall“, erzählt Verena. Thomas rechtes Knie hat leider etwas Schwierigkeiten gemacht. „Für die richtigen Auftritte wird es einfach noch geschont und dann klappt alles“, sagt Thomas zuversichtlich.