Wettbewerb für kleine Autoren: Kreative Texte aus dem ganzen Landkreis ausgezeichnet

Ein Abenteuer in einer Fantasiewelt mit Königen, Drachen und einem neuen Freund, eine unheimliche Begegnung im Spukhaus, Gedichte über die Nacht, Tiere und Familie – mit solchen Geschichten und Texten haben zwölf Grundschülerinnen und Grundschüler aus dem gesamten Landkreis Aichach-Friedberg einen Schreibwettbewerb gewonnen. Dafür wurden sie an der Grundschule Ottmaring feierlich geehrt.

Ins Leben gerufen wurde der Wettbewerb von Cristina Jäckle, Lehrerin an der Grundschule Ottmaring, und Katharina Zera, Konrektorin der Grundschule Mering Ambérieustraße. Ausschlaggebend für die beiden Pädagoginnen war die Erkenntnis, dass es bislang kaum Angebote für junge Schreibtalente gab – und die Inspiration durch ähnliche Formate in Nachbarlandkreisen.

Icon Vergrößern Cristina Jäckle (links) und Katharina Zera haben den Schreibwettbewerb ins Leben gerufen. Foto: Zhiqi Allen Xu Icon Schließen Schließen Cristina Jäckle (links) und Katharina Zera haben den Schreibwettbewerb ins Leben gerufen. Foto: Zhiqi Allen Xu

Ziel des Wettbewerbs sei es, Kinder fürs Schreiben zu begeistern, erklären Jäckle und Zera. Und das Interesse war groß: Rund 300 Beiträge von Schülerinnen und Schülern der ersten bis vierten Klassen gingen ein. Ausgewählt wurden schließlich jeweils sechs Gewinnertexte aus den Klassenstufen 1 und 2 sowie 3 und 4. Manche Geschichten waren bis zu fünf Seiten lang und beeindruckten durch Einfallsreichtum und sprachliche Qualität.

Mit Geschichten zum Nachdenken: Warum der Schreibwettbewerb im Landkreis Aichach-Friedberg weitergehen soll

Die beiden Lehrerinnen wollen mit dem Wettbewerb konkrete Impulse für das schulische Schreiben setzen. „Man muss Kindern Raum geben, zu schreiben – Anlässe schaffen, Impulse setzen“, sagt Zera. „Sie sind fantasievoll. Man muss ihnen nur ermöglichen, diese aufs Papier zu bringen.“ So gab es bewusst keine Vorgaben zu Thema oder Länge – eingereicht wurden Texte über Fantasiewelten, Familiengeschichten, Krimis oder spannende Abenteuer.

Auch in der Region wurde der Wettbewerb mit Begeisterung aufgenommen. Unterstützung kam unter anderem vom Lions Club Friedberg sowie von weiteren lokalen Unternehmen und Vereinen. Mark Böhm vom Lions Club zeigte sich beeindruckt vom Niveau der Texte: „Dass so viele kreative und hochwertige Beiträge eingereicht wurden – damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.“ Besonders schätzt er auch den Fokus auf Leseförderung und kritisches Denken: „Wer liest, erweitert seinen Horizont – und wer selbst nachdenkt, beginnt auch, Dinge zu hinterfragen. Das ist wichtig in einer Zeit, in der sich viele Menschen nur noch in ihren eigenen Blasen bewegen.“

Icon Vergrößern Mark Böhm vertritt den Lions Club Friedberg – einen der Hauptsponsoren des Wettbewerbs. Foto: Zhiqi Allen Xu Icon Schließen Schließen Mark Böhm vertritt den Lions Club Friedberg – einen der Hauptsponsoren des Wettbewerbs. Foto: Zhiqi Allen Xu

Angesichts der positiven Resonanz soll der Wettbewerb keine einmalige Aktion bleiben. „Wir stehen voll dahinter, dass Kinder Freude am Schreiben haben“, sagt Jäckle. „Deshalb wollen wir den Wettbewerb auf jeden Fall wiederholen, damit Kinder weiterhin ganz offen schreiben dürfen.“

Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des Schreibwettbewerbs: Erzählender Text aus den Klassen 1 und 2: 1. Platz: Elisa, Grundschule Adelzhausen-Tödtenried

2. Platz: Maria, Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg

3. Platz: Lilli, Grundschule Ried Lyrischer Text aus den Klassen 1 und 2: 1. Platz: Lilly, Johann-Peter-Ring Grundschule Ottmaring

2. Platz: Claudiu, Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg

3. Platz: Nina, Grundschule Kühbach Erzählender Text aus den Klassen 3 und 4: 1. Platz: Sophia, Johann-Peter-Ring Grundschule Ottmaring

2. Platz: Greta, Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg

3. Platz: Clara, Grundschule Mering Luitpold Lyrischer Text aus den Klassen 3 und 4: 1. Platz: Mona, Grundschule Friedberg Süd

2. Platz: Oliver, Grundschule Adelzhausen-Tödtenried

3. Platz: Katharina, Grundschule Eurasburg