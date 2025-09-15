Schulstart im Landkreis Aichach-Friedberg: Warum Bildung unsere Zukunft sichert.

Im Landkreis Aichach-Friedberg fließt viel Geld in den Bildungsbereich. So werden Millionenbeträge für die Realschule Mering und in Aichach investiert, Kissing gibt viel Geld für den Grundschulbau aus und Merching ist seit Jahren mit dem Aus- und Erweiterungsbau der Grund- und Mittelschule beschäftigt. Bis Anfang 2024 wurde die Mittelschule Aindling vier Jahre lang für etwa 13 Millionen Euro saniert und erweitert. An der Affinger Grundschule steht eine Sanierung und Erweiterung an. Ein neues Gebäude will der Landkreis bei den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land in Aichach bauen. Einziehen sollen dort die Fachakademie für Sozialpädagogik, die Berufsfachschule für Kinderpflege und die Wirtschaftsschule.

Wer heute lernt, gestaltet morgen das Miteinander

Es ist wichtig und richtig, die Schulen nicht herunterkommen zu lassen. Deutschland kann es sich nämlich nicht leisten, diesen Bereich zu vernachlässigen. Ein Land ohne Rohstoffe, das darauf angewiesen ist, Wissen, technisches Know-how und Innovationen in unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen zu entwickeln, muss die nötigen Grundlagen dafür schaffen. Und diese Basis fängt schon in der ersten Klasse an. Wer heute lesen, schreiben und rechnen lernt, gestaltet morgen das Miteinander.

Damit Lernen gelingt, braucht es mehr als Bücher und Hefte. Es braucht sichere Schulwege, verlässliche Betreuung und genügend Lehrkräfte. Politik und Verwaltung müssen dafür sorgen, dass Schulen so ausgestattet sind, dass Lernen Freude macht. Dazu gehören aber nicht nur ein schickes, modernes Gebäude, funktionierendes Wlan und eine zuverlässige Heizung, sondern Räume, in denen Kreativität, Neugier und Teamgeist wachsen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Begeisterung der Erstklässler über den ersten Schultag hinaus retten und sie zum Anlass nehmen, alles dafür zu tun, dass Schule eine gute Basis für unsere Gesellschaft ist.