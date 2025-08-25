Legasthenie im Klassenzimmer: Warum viele Kinder im Bildungssystem scheitern

Rund jedes 20. Kind ist von einer Lese-Rechtschreibschwäche betroffen, somit sitzt durchschnittlich in jeder Klasse mindestens ein Kind mit Legasthenie - Tendenz steigend. Förderprogramme, Lerntherapien und der Umgang mit der Entwicklungsstörung sind zwar bekannt, im praktischen Schulalltag geht aber vieles verloren.

Das bayerische Kultusministerium hat zwar ein klares Regelwerk bezüglich des Umgangs mit Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche entwickelt, vieles davon ist aber einerseits nicht praktisch durchdacht und wird andererseits von Seiten der Lehrer nur sporadisch umgesetzt. Kinder und Eltern sind oftmals auf das Wohlwollen einzelner Lehrkräfte angewiesen. Regelungen wie der Nachteilsausgleich, also die individuelle fächerübergreifende Bewertungsanpassung an die Lese-Rechtschreibschwäche stehen zwar grundsätzlich allen Kindern mit Legasthenie zu, im praktischen Schulalltag bleibt es aber eine Entscheidung seitens der Lehrkräfte. Schon die Antragsstellung zu einem Nachteilsausgleich gestaltet sich für viele Familien kompliziert.

Bayern: Keine einheitlichen Regelungen zum Umgang mit Kindern mit LRS

Das Thema ist noch immer stark stigmatisiert und mit Scham verbunden, dabei ist eine Lese-Rechtschreibschwäche kein Urteil über die Intelligenz eines Kindes. Oftmals hilft eine gezielte Förderung und individuelle Begleitung des Unterrichtsstoffes Kindern mit Legasthenie dabei, ein besseres Sprachgefühl zu entwickeln. Auch gibt es immer mehr Methoden, die Betroffenen helfen können, ihre Schreib- und Lesefähigkeiten zu verbessern.

Woran es scheitert, sind also keineswegs die Möglichkeiten. Vor allem Personalprobleme, überfüllte Klassen und ein fehlendes Verständnis für die Lernentwicklungsstörung rauben Kindern mit Legasthenie Mut und Chancen. Das Beispiel von Paul zeigt, wie wichtig eine individuelle Förderung für Kinder mit Legasthenie ist. Schulen müssen solche Unterstützung konsequent ermöglichen, damit jedes Kind sein Potenzial entfalten kann.