Dauerregen verursacht Schwalben-Sterben im Landkreis Aichach-Friedberg

Während der Starkregen der vergangenen Tage für die Menschen im Landkreis weitgehend milde Folgen hatte, setzte er den Wildvögeln dafür umso mehr zu. Besonders schlimm betroffen sind die auf der Roten Liste als gefährdet eingestuften Rauch- und Mehlschwalben, die zu hunderten erschöpft vom Himmel fielen. Auf ihrem weiten und anstrengenden Weg in die afrikanischen Winterquartiere wurden sie in der Region vom extrem frühen Kälteeinbruch sowie heftigen Niederschlägen überrascht – für viele Schwalben bedeutete das den sicheren Tod. Auch die Nahrungssuche war erschwert, denn aufgrund des Dauerregens fliegen kaum Insekten, die die Hauptnahrungsquelle für Schwalben darstellen.

Mehlschwalben und Rauchschwalben sterben durch starken Regen

„Es ist wirklich tragisch, dass gerade diese Vogelarten auch noch unter den immer häufiger auftretenden Extremwetterereignissen der Klimakrise leiden müssen. Als Insektenfresser haben sie es ohnehin schon schwer, aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Giften und der Überdüngung noch genügend Nahrung zu finden. Die Schwalben werden in der Zukunft noch mehr Unterstützung von uns brauchen“, so Markus Erlwein, Pressesprecher des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV).

Schwalben im Landkreis Aichach-Friedberg litten unter dem Dauerregen. Teilweise konnten Tierfreunde sie retten. Foto: Eva-Maria Dillitz

Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sowie den angrenzenden Regionen berichten von Vögeln, die an Fensterbrettern Schutz suchten, über gekippte Fenster ins Haus flogen oder im Freien erschöpft im Freien am Boden lagen. Bayernweit geht Erlwein davon aus, dass die Anzahl der betroffenen Schwalben im vierstelligen Bereich liegt.

Dennoch hatten viele Schwalben Glück, wurden von Menschen gefunden und in Wildvogel-Auffangstationen, ins Tierheim oder zu privaten Vogelschützern wie Gerhard Wendl in Olching im Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck gebracht. Bisher wurden fast 200 Tiere in die Obhut von Wendl gebracht. Sein Telefon klingelt quasi pausenlos: „Alle 15 Minuten wird eine neue Schwalbe abgegeben“, berichtet Wendl, der die Vögel mit lebenden Mehlwürmern und Heimchen füttert, bis sie wieder fit sind und das Wetter einen Weiterflug nach Afrika zulässt.

Regen und Kälte: So kann man Vögeln helfen

„Wer geschwächte Schwalben am Boden findet, kann diese zumindest unters Dach bringen, abtrocknen und in einem dunklen Raum warmhalten. Anschließend sollten sie an eine seriöse Pflegestelle für Wildvögel gegeben werden, wo sie auch gefüttert werden können, denn Schwalben fressen kein gewöhnliches Vogelfutter, sondern brauchen Spezialnahrung“, empfiehlt Erlwein. Sitzen die Vögel in Scharen auf dem Fensterbrett, sollte man sie laut Wendl am besten in Ruhe lassen und das Fenster nicht öffnen.

Laut Erlwein ist das Schwalbensterben der vergangenen Tage ein großer Rückschlag für die ohnehin schon gefährdete Art: „Es wird einige Jahre dauern, bis sich die Population wieder erholt hat und wir müssen den Schwalben jetzt unter die Flügel greifen.“ Am ehesten könne dies gelingen, wenn auf Gift im eigenen Garten verzichtet wird und sich der Mensch mit den Nestern an Hauswänden anfreundet, schließlich gelten Schwalben als Glücksboten.

Abgabemöglichkeiten Schwalben (jeweils nach telefonischer Rücksprache): Gerhard Wendl, Olching: 0176/53565698 Tierheim München-Riem: 089/92100076 Telefonische Auskunft & Tipps zur Versorgung der Schwalben: LBV Kreisgruppe Aichach-Friedberg: 0160/5081990