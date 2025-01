Schwerer Unfall auf der A8 bei Dasing mit mehreren Fahrzeugen

Zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagabend auf der A8 bei Dasing gekommen. Die Unfallstelle liegt in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach der Anschlussstelle Dasing, wie die Polizei Schwaben Nord mitteilt. Die Autobahn ist in dieser Richtung aktuell vollgesperrt, Rettungskräfte sind vor Ort.

Aufgrund der Vollsperrung ist mit größeren und länger anhaltenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Artikel wird aktualisiert.