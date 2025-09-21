20.000 Euro Schaden bei Unfall in Mering

Noch klärt die Polzei in Friedberg wie es zu dem Unfall, der sich am Samstagabend in Mering ereignet hatte, kommen konnte. Gegen 18 Uhr war ein Mann mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2380 von Königsbrunn in Richtung Mering unterwegs. An der Kreuzung zur B2 verlor der Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei fuhr noch an den an der Ampel wartenden Autos und der Verkehrsinsel vorbei. Doch beim Abbiegen nach links prallte er schließlich in die Leitplanke. An den Leitplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von mindstens 1200 Euro, am Pkw ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Ob eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Mannes den Unfall verursacht hat, wird noch geklärt. (AZ)

