Sommer, Sonne, Ferien - und wieder Einlassstopps in Freibädern?

Im Juni und Juli kam es im Meringer Freibad immer wieder zu Einlasstopps, da zu viele Menschen ins Bad wollten. Aktuell bremst am Weitmannsee in Kissing ein Badeverbot Wasserratten aus. Wie gut sind die Freibäder im Landkreis auf den Ansturm in den großen Ferien vorbereitet?

Maximal 700 Leute passen in das Meringer Schwimmbad. Eine Größe, die an normalen Tagen völlig ausreicht, erklärt Bademeister Walter Senftleben. Doch die große Hitze zu Beginn des Sommers lockte deutlich mehr Menschen als gewöhnlich an; es gab lange Schlangen. Die Obergrenze ist aus technischen und aus Sicherheitsgründen nötig. Die Filteranlage schafft nicht mehr als maximal 700 Gäste, zudem würde die Lage mit mehr Personen unübersichtlich, erklärt Bademeister Daniel Stöckl.

Lange Schlangen gab es im Juni und Juli bei Einlassstopps im Freibad von Mering. Foto: Anja Hauke

„Manche Leute vergessen, dass die Becken klein sind. Auch wenn auf der Liegewiese noch Plätze frei sind, sind die Becken rappelvoll, besonders zu Stoßzeiten“, erzählt Stöckl. Fünfmal musste das Bad daher einen Einlassstopp verhängen, die meisten Besucher hätten das allerdings mit viel Verständnis hingenommen. Ob es nun in Mering genauso weitergehen wird, ist fraglich. Stöckl ist gelassen: „Die Ferienzeit ist in der Regel immer durchwachsen, daher gehe ich nicht davon aus, dass es wieder so voll wird.“ Viele hätten aufgrund des schlechten Wetters noch kurzfristig Urlaub gebucht, insbesondere der Ferienanfang sollte also ruhig ausfallen, meint Stöckl.

Auch das schlechte Wetter der vergangenen Wochen dürfte einen Einfluss auf das Besuchsverhalten haben. Das Wasser habe nämlich deutlich abgekühlt, ein Faktor, der viele Leute ihren Besuch zumindest überdenken lässt, so Stöckl.

Im Dasinger Freibad geht es nach dem Andrang des Vorjahres heuer wieder entspannter zu. Foto: Wanner/Gemeinde Dasing

Freibäder in Aichach und Dasing ziehen eine entspannte Zwischenbilanz

Während das Meringer Bad diesen Sommer Rekordbesuchszahlen erzielt hat, sah es in den umliegenden Bädern ganz anders aus. In Aichach sind die Besuchszahlen eher unter dem Durchschnitt. Das Gleiche gilt für das Freibad von Dasing. Das Dasinger Bad hatte im vergangenen Sommer mit einem enormen Andrang zu kämpfen, nicht zuletzt wegen der aufgrund der Hochwasserschäden geschlossenen Bäder in Aichach und Schrobenhausen. Insgesamt bleibt das Freibadgeschäft aber vor allem eines - wetterabhängig!