So packt die Bücherei Friedberg ihre Kisten vor dem großen Umbau

Seit Mitte August ist die Friedberger Bücherei geschlossen: Schon vor einem Jahr hatte der Stadtrat beschlossen, eine Renovierung zu finanzieren. Denn die Bibliothek soll unter anderem mit dem Café Divano verbunden werden und einen barrierefreien Eingang erhalten. Bis mindestens 2026, zum 110. Jubiläum der Bücherei, können die Räume demnach nicht genutzt werden. Doch eine Übergangslösung für Leseratten ist in Sicht: Bauhof und Ehrenamtliche haben in rekordverdächtiger Zeit den Umzug ins Übergangsquartier am Sparkassenplatz vollzogen.

Friedberger Bücherei zieht um: Bücher waren in zwei Tagen eingepackt

Die Friedberger haben sich für die Zeit der Schließung eingedeckt: Die Hälfte der rund 25.000 Medien aus der Stadtbücherei ist aktuell ausgeliehen. Trotzdem war es überraschend, wie schnell das Einpacken vonstattenging, erzählt Sabine Weiberg vom ehrenamtlichen Team: „In zweimal drei Stunden haben wir gut 12.000 Bücher ausgeräumt.“ Dabei wurde nicht planlos vorgegangen: Die Inhalte eines Regalbodens blieben zusammen und die Position des Bodens ist auf den Kisten vermerkt, damit die Zuordnung am Übergangsort schnell möglich ist.

Im Pfarrzentrum St. Jakob erinnern nur noch ein paar Regale an die Bücherei. Foto: Michael Probst

Nun erinnern in den Räumen im Pfarrzentrum nur noch wenige Regale an das Leserparadies. Auch der Tresen für Ausleihe und Rückgabe steht noch da, ist aber fast vollständig geräumt. Nicht alle Bücher konnten mit ins Ausweichquartier: Sachbücher und manche historische Romane müssen im Pfarrheim eingelagert werden, da für sie kein Platz wäre und sie gleichzeitig am wenigstens nachgefragt werden. So stehen nun einige der alten Regale gefüllt mit Büchern in einem Kellerraum: „Normalerweise ist das ein Jugendraum, die müssen leider für diese Zeit darauf verzichten“, erzählt Weiberg. Folgerichtig steht nun beispielsweise eine komplette Kollektion des „Brockhaus“ neben einem Billardtisch, dort wo normalerweise die Spieler stehen und die Kugeln anstupsen.

Interimsbücherei am Sparkassenplatz in Friedberg wird nun eingerichtet

Ortswechsel an den Sparkassenplatz. Keine 700 Meter vom angestammten Ort tragen Mitarbeiter des Bauhofs gerade Regale in ein Ladengeschäft im Erdgeschoss. Dieses steht seit dem Auszug eines Restaurants vor zwei Jahren leer und wurde der Bibliothek von der Sparkasse zur Verfügung gestellt. Ein Glücksfall, findet Weiberg: „Schauen Sie mal, wie schön das hier ist, mit dem kleinen Brunnen direkt vor der Tür.“ An der Türe steht auch schon die Fahne mit dem Aufdruck „Stadtbücherei St. Jakob“ bereit. Innen begutachten Kolleginnen von Weiberg die Stapel von Kisten und die umgezogenen Regale: „Schon fast ein Wunder, wie schnell das gegangen ist.“

Dieses Wunder wäre nicht möglich gewesen ohne städtische Unterstützung: „Die vom Bauhof waren super. Innerhalb eines Tages war das alles hier, großartig!“ Auch das Einräumen wurde genau geplant: Nicht nur hängt an der Wand ein Plan für die Anordnung der Regale, ihre Position ist bereits mit Klebeband auf dem Boden markiert. Es ist der letzte Friedberger Einsatz dieser Möbel, denn im Zuge des Umbaus wird es neue geben. Aber ganz im Sinne der Nachhaltigkeit werden die alten Möbel dann verkauft werden, etwa an umliegende Büchereien: „Da haben eigentlich alle das gleiche System, die passen überall gut rein.“

Die Kisten für den Transport sind genau sortiert und beschriftet. Foto: Michael Probst

Am Sparkassenplatz werden sämtliche Romane und Kinderbücher des Bestands zur Verfügung stehen. Gerade kommt auch ein Techniker eines Telekommunikationsunternehmens, damit dann auch die Computer funktionieren, wenn es losgeht. Und das ist schon bald: Den geplanten Eröffnungstermin am Sonntag, 5. Oktober, werde „locker“ eingehalten werden, so das Team. Es wäre dann aber gut, wenn nicht gleich alle auf einmal ihre Bücher zurückgeben. Müssen sie auch nicht, denn die Bücherei wird die gewohnten Öffnungszeiten haben. Alles dank des Engagements der Mitarbeiterinnen: „Wir machen es gerne!“