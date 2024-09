Ein Paar lebt im selbst renovierten, 170 Jahre alten Bauernhaus

War es Liebe auf den ersten Blick? Nicht direkt. Als Susanne Gampfer und Roland Göttig im Jahr 2003 zum ersten Mal auf dem Grundstück im Schmiechener Ortsteil Unterbergen standen, gingen ihnen andere Gedanken durch den Kopf. „Ich dachte mir, will man so etwas wirklich kaufen?“, erinnerte sich Gampfer. Das Paar war auf der Suche nach einer Drei-Zimmer-Wohnung in Mering und Umgebung gewesen. Anstatt eines schicken Neubaus erwartete das Paar in Unterbergen ein altes, denkmalgeschütztes Bauernhaus in desolatem Zustand, Baujahr vermutlich 1851. Sechs Jahre lang war es leer gestanden, an den Fenstern hingen noch vergilbte Gardinen. Susanne Gampfer ist Architektin und Professorin an der Hochschule Augsburg, ihr Mann Bauphysiker. Ihnen war klar, welches Potenzial in den Räumen steckt, und sie entschieden sich für den Kauf.

Anna Katharina Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis