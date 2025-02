So viel könnte der neue Kindergarten in St. Afra kosten

Der Kindergarten in Mering-St. Afra ist marode. Er soll in den nächsten Jahren abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt werden. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates präsentierte nicht nur Architekt Wolfgang Obel detaillierte Entwürfe des Gebäudes. Der Marktgemeinderat entschied unter anderem auch, wie der neue Kindergarten beheizt und belüftet werden soll. Und: Erstmals wurden Einschätzungen präsentiert, wie wie viel der Neubau kosten könnte.

Jonathan Lyne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Obel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis