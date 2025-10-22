So wird der Kürbis kunstvoller: Zwei Experten aus dem Landkreis geben Tipps

Bei vielen gehört es zum Herbst dazu, in den Wochen vor Halloween einen Kürbis zu schnitzen. Oft hat die Fantasie jedoch Grenzen und die Kürbisse zieren jedes Jahr die gleichen Fratzen. Deshalb haben wir uns an zwei Künstler aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gewendet, um ein paar Tipps einzuholen, wie ein Kürbis besonders wird.

Klaus Grunenberg ist Eisskulpturen-Künstler. Für ihn beginnt im Herbst nicht die Halloween-Zeit, sondern die Hauptsaison für seine Eisskulpturen. Von Tieren bis hin zu Superhelden fertigt er zahlreiche Kunstwerke für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Kongresse oder Weihnachtsmärkte. Obwohl Kürbisschnitzen nicht sein Hauptmetier ist, lässt sich der Künstler aus Baar gerne darauf ein: „Mir macht vor allem das Modellieren und das Kreativsein Spaß. Dann ist mir auch egal, wenn das Material ein Kürbis ist.“

Der Künstler und sein Werk: Klaus Grunenberg neben einer von ihm gefertigten Fledermaus. Foto: Alice Lauria (Archivbild)

In seinen Werken arbeitet der Bildhauer Tobis Freude oft mit Schrift und Landschaftsgestaltung. Auch Grabsteine gestaltet er, weshalb ihn die Zeit um Allerheiligen vor allem an seine Arbeit zur Trauerbewältigung erinnert. Die Wochen vor Halloween seien eine Zeit „des Übergangs zwischen den Welten der Lebenden und Toten“. Mit Kürbissen könne man „ein Licht entzünden und die Dunkelheit erhellen.“ Aus den beiden unterschiedlichen Herangehensweisen der Künstler haben wir die besten Tipps zusammengetragen.

Tobias Freude arbeitet als Bildhauer mit Steinskulpturen und Worten. Foto: Ute Krogull (Archivbild)

Das richtige Werkzeug wählen

Klaus Grunenberg weist vor allem darauf hin, geeignetes Werkzeug zu verwenden. Als Eisschnitzer ist er mit Spachteln und Messern jeder Art ausgestattet, doch schon ein einfaches Cuttermesser reicht, um ein Kunstwerk aus einem Kürbis zu machen. Außerdem rät Grunenberg, die Konturen nicht nur aufzumalen, sondern auch einzuritzen. So schafft man es später besser, sich an die aufgemalte Vorlage zu halten. Zum Malen empfiehlt er, wasserlösliche Stifte zu verwenden.

Für das grobe Ausschneiden eignet sich ein Küchenmesser, zum Aushöhlen ein Löffel oder eine Suppenkelle. Außerdem empfiehlt Grunenberg eine Spachtel oder ein Messer mit scharfer Kante, um die Schale abzutragen. Tobias Freude rät auch dazu, nicht vor großem Werkzeug zurückzuschrecken: „Man kann sogar eine Bohrmaschine verwenden, um zum Beispiel verschieden große Löcher in den Kürbis zu bohren.“

Klaus Grunenberg malt die Konturen auf, bevor er sich an die Arbeit macht. Foto: Leonie Gaugigl

Die Kunst steckt im Detail

Klaus Grunenberg ist Meister, wenn es um Feinschliff geht. Nicht nur bei seinen Eisskulpturen arbeitet der Künstler so genau wie möglich. Auch beim Kürbis geht er ins Detail. Indem man die Schale des Kürbisses abträgt, legt man das Kürbisfleisch frei. Das eignet sich perfekt, um Zähne oder Augen zu formen und dem Kürbisgesicht mehrere Ebenen zu geben. Hier kann man mit dem Cutter und der Spachtel gut arbeiten. Kinder sollten das Kürbisschälen nicht übernehmen, da man leicht abrutschen kann. Aber Grunenberg hat noch ein hilfreiches Detail: In den oberen und in den unteren Teil des Kürbisses kann man eine kleine Kerbe einschnitzen, sodass man sofort sieht, wie der Deckel auf den „Kopf“ passt.

Ein Cuttermesser ist hilfreich zum detaillierten Kürbisschnitzen. Foto: Leonie Gaugigl

Den Kürbis im anderen Licht sehen

Für Tobias Freude repräsentiert ein Kürbis nicht nur Halloween, sondern auch einen „Gegenpol zum Gruseln und Erschrecken“. So kann man Kürbisse auch als Laternen gestalten, indem man zum Beispiel Muster reinschnitzt. Da Freude als Bildhauer viel mit Worten als Skulpturen arbeitet, bringt er auch die Idee mit, Worte wie „Licht“ oder „Herbst“ in den Kürbis zu schneiden. Außerdem könne jedes Familienmitglied einen eigenen Kürbis gestalten. Die Kürbisse kann man dann zusammen anordnen. Der Bildhauer legt großen Wert auf die gemeinsame Arbeit, die man in ein Kunstwerk steckt: „Sich zusammen Zeit zu nehmen und zu überlegen, warum und für wen man das macht, beeinflusst den Prozess.“

Aus Kürbissen lassen sich nicht nur Gesichter schnitzen, sondern auch Laternen. Foto: Sylvie Kunz (Symbolfoto)

Die Schnitzreste weiter verwerten

Es lohnt sich übrigens, die Schnittabfälle des Kürbisses zu sammeln, meint Klaus Grunenberg. Die meisten Kürbisse, auch die sogenannten „Ghost Rider“-Kürbisse, sind essbar. Die Schnitzreste müssen also nicht weggeworfen werden. Man kann die Kerne rösten und aus dem Fleisch Suppe kochen. Sofern man den Kürbis nicht mit Kerzen beleuchtet, kann man den Kürbis nach Halloween weiterverwenden und daraus eine Gemüsebrühe kochen.

Kein offenes Feuer im Kürbis

Mit Klaus Grunenbergs Tipps wird der Kürbis schöner. Foto: Leonie Gaugigl

Statt Kerzen rät Klaus Grunenberg dazu, den Kürbis mit künstlichem Licht wie Lichterketten zu beleuchten. Durch offenes Feuer faule der Kürbis schneller. Grunenberg betont: „Wichtig ist nur, dass man kaltes Licht verwendet. Warmes Licht überhitzt schnell und hinterlässt Spuren.“ Seine Eisskulpturen beleuchtet er immer mit bunten LED-Lichtern, damit sie besser zur Geltung kommen. Wer nicht auf das Flackern von Kerzen verzichten möchte, kann auch LED-Teelichter verwenden. Für diejenigen, die auf authentischen Kerzenschein bestehen, hat Tobias Freude einen Tipp: „Man sollte Lüftungsschlitze oder Löcher in den Deckel schneiden.“ So kann die Luft besser entweichen und man hat länger was vom Kürbis-Kunstwerk.