Die Sommerserenade am Mandichosee wird schwungvoll

Klassik und moderne Filmmusik im Wechsel warten auf die Zuhörer der Sommerserenade am Mandichosee: Vor zehn Jahren hatte der Kulturausschuss der Gemeinde Merching das Orchester der Musikfreunde Mering unter der Leitung von Wolfgang Raab schon einmal eingeladen: Damals hatten die Musiker mit dem unbeständigen und sehr windigen Wetter zu kämpfen – zu gerne hätte der Wind damals die erste Geige gespielt. Deshalb hoffen alle, dass es der Wettergott dieses Jahr besonders gut am Samstag, 26. Juli, um 20.30 Uhr, bei Sonnenuntergang, mit den Musikerinnen und Musikern aus Mering meint.

Klassiker von Schubert und Beethoven

Der Merchinger Heinz Maier, der bei den Musikfreunden Geige spielt und Ansprechpartner des Orchesters für diese Veranstaltung ist, lobt die hervorragende Unterstützung durch die Merchinger Gemeinde. Besonders freut er sich auf die tolle Atmosphäre am See und ist sich sicher, dass auch die neu hinzugekommenen Orchestermitglieder beeindruckt sein werden – einige von ihnen waren beim letzten Mal noch unter den Zuhörern. Für das Konzert haben sich die Musikfreunde Bläserverstärkung geholt, verrät Maier: Es soll auch draußen richtig satt klingen. Besonders freut er sich auf das Klarinettenkonzert von Bernhard Henrik Crusell, bei dem Rainer Oberauer das Solo spielen wird. Auch Joe Hisaishis Komposition „A Town with an Ocean View“, das vom Orchestermitglied Shannon Larkin arrangiert wurde, ist eine Empfehlung an die Zuhörer. Natürlich dürfen Filmmusik mit Piraten und Meerjungfrauen sowie ganz große Klassiker von Schubert, Beethoven oder dem Zeitgenossen Arturo Márquez am See nicht fehlen – die Zuhörer können sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit viel Temperament und noch mehr Gefühl freuen, der stilvoll maritim angehaucht ist.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht

Wie immer findet das Freiluftkonzert am Ufer des Sees nahe der Liegewiese im Badebereich (beim Kiosk) statt. Thomas Marzano vom Kiosk wird Getränke anbieten. Es gibt Sitzbänke und es ist wie immer möglich, eigene Sitzgelegenheiten oder Liegedecken mitzubringen. Sonnen- und später Mückenschutz und eine warme Decke oder Jacke sind sehr empfehlenswert.

Die Veranstaltung wird von der Stadtsparkasse Augsburg finanziell unterstützt, somit kann die weit über Merching hinaus bekannte Veranstaltung wieder stattfinden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne akzeptiert. Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung nicht stattfinden. Eine Absage wird bis zum frühen Nachmittag des Veranstaltungstages über die Homepage der Gemeinde Merching bekanntgegeben.