Brunnen am Krankenhaus soll vom Schandfleck zur Oase werden

Viele Friedbergerinnen und Friedberger verbinden den Brunnen am Sparkassenplatz mit schönen Erinnerungen. Früher spielten dort Kinder im Wasserlauf, der Ort war ein beliebter Treffpunkt. Das aktuelle Bild lässt diese Erinnerungen jedoch in weite Ferne rücken: Schon seit Jahren fließt kein Wasser aus dem Brunnen, stattdessen zieren abgebröckelte Steine und Unkraut den Platz. Nun kommt endlich Bewegung in die Sache: Die Sparkasse will den Platz vollkommen neu gestalten. Und die Arbeiten könnten schon bald beginnen.

Sparkassenplatz bei Krankenhaus in Friedberg wird neu gestaltet

Der Platz vor dem Finanz- und Gesundheitszentrum gehört der Sparkasse, die damit auch für den Umbau zuständig ist. Im Friedberger Bauausschuss stellte Andreas Herrmann, Bereichsdirektor Organisation bei der Stadtsparkasse Augsburg, den Plan vor. Ihm sei klar, dass der trockengelegte Brunnen vielen Menschen ein Dorn im Auge ist. Doch mit dem Umbau wurde bewusst gewartet, bis alle Arbeiten an den umliegenden Gebäuden abgeschlossen waren: „Jetzt können wir die Außenanlagen angehen, ohne dass noch mal Bagger über die Fläche rollen“, sagte er.

Icon Vergrößern Der Stein und die Schnecke, die zentralen Elemente des Platzes, sollen erhalten bleiben. Foto: Christian Gall Icon Schließen Schließen Der Stein und die Schnecke, die zentralen Elemente des Platzes, sollen erhalten bleiben. Foto: Christian Gall

Der Platz soll deutlich moderner werden, dabei jedoch die Geschichte nicht vergessen. Zentrales Element bleibt der 1986 entworfene Brunnen des Künstlers Martin Spreng, bestehend aus dem zentralen Stein und der Beton-Schnecke, durch die das Wasser fließt. Dazu hat die Sparkasse Kontakt mit dem Künstler aufgenommen und ihn in die Planung eingebunden. „Er freut sich, dass seine Elemente erhalten bleiben“, sagte Herrmann.

Platz am Finanz- und Gesundheitszentrum bekommt ein Wasserspiel

Doch der Brunnen soll erweitert werden – um ein Wasserspiel auf der Brunnenfläche. Auf diesem soll Wasser für die Steine fließen, Fontänen sind hingegen nicht geplant. Ein ähnliches Konzept sieht man in Augsburg beim Manzù-Brunnen am Königsplatz. Im Sommer kann man dort häufig spielende Kinder beobachten, die platschend über die Wasseroberfläche laufen. So kann auch der Brunnen in Friedberg zu einem kleinen Spielplatz werden. Das Konzept stieß im Bauausschuss auf Zustimmung – Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger) finde es schön, dass die Geschichte des Platzes erhalten bleibt. Und Marion Brülls (Grüne) sieht eine mögliche Attraktion für Kinder.

Icon Vergrößern Der Brunnen am Sparkassenplatz soll um ein Wasserspiel erweitert werden. Ein solches gibt es etwa am Manzù-Brunnen am Augsburger Königsplatz. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Brunnen am Sparkassenplatz soll um ein Wasserspiel erweitert werden. Ein solches gibt es etwa am Manzù-Brunnen am Augsburger Königsplatz. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Alle Bäume rund um den Brunnen sollen bei der Neugestaltung erhalten bleiben. Lediglich die Büsche werden zurückgeschnitten. Generell soll die Aufenthaltsqualität auf dem Platz deutlich verbessert werden. Zeitgleich plant die Stadt Friedberg eine Neugestaltung der westlichen Herrgottsruhstraße. Dabei wollen sich die Verantwortlichen beider Projekte abstimmen, um einen möglichst schönen Übergang zwischen Platz und Straße zu schaffen. Dort seien dann etwa zusätzliche Bänke denkbar, wenn die Planungen es zulassen.

Wie Herrmann schilderte, könnten die Arbeiten schon bald starten. Geplant ist, dass in den kommenden Monaten die Ausschreibungen erledigt werden, damit die Bauarbeiten zum Beginn des Winters starten können. „Im Sommer 2025 haben Sie dann hoffentlich schon einen schönen Platz“, sagte Herrmann zu den Ausschussmitgliedern.