Spatenstich für Radweg zwischen Kissing und Hörmannsberg (Ried)

Kissing

Spatenstich für Radweg zwischen Kissing und Hörmannsberg

Nach Jahren der Planung und Abstimmung startet nun der Bau des Radwegs im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg. Die neue Strecke soll unter anderem mehr Sicherheit für Schulkinder bieten.
Von Edigna Menhard
    Gemeinsamer Spatenstich: Andreas Offner, Franz-Josef Mayer, Hans Lais, Bernd Miller, Franz-Xaver Sedlmeyr, Erwin Gerstlacher, Brigitte Hahn von Häfele, Reinhard Gürtner, Reiner Waldmann, Gerigk und Johannes Lais. Foto: Edigna Menhard

    Der Regen klopfte unaufhörlich auf das kleine weiße Zelt, das eigens für den Spatenstich am Freitag auf dem Mühlweg nahe der Ottomühle aufgebaut worden war. Und obwohl darunter die anwesenden Vertreter der Gemeinden Kissing und Ried sowie die Planer eng zusammenrücken mussten, um nicht nass zu werden, war die Stimmung voller Optimismus und Vorfreude. Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner brachte es in seiner Ansprache auf den Punkt: „Heute ist ein guter Tag für alle, die gern zu Fuß gehen oder das Fahrrad satteln – und vielleicht auch ein bisschen für die, die sich schon lange gefragt haben: Wann kommt denn endlich dieser Weg?“ Nach über zehn Jahren voller Diskussionen, Verhandlungen und Verzögerungen startet nun endlich der Bau des Radwegs zwischen Kissing und Hörmannsberg.

