Spatenstich für Radweg zwischen Kissing und Hörmannsberg

Der Regen klopfte unaufhörlich auf das kleine weiße Zelt, das eigens für den Spatenstich am Freitag auf dem Mühlweg nahe der Ottomühle aufgebaut worden war. Und obwohl darunter die anwesenden Vertreter der Gemeinden Kissing und Ried sowie die Planer eng zusammenrücken mussten, um nicht nass zu werden, war die Stimmung voller Optimismus und Vorfreude. Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner brachte es in seiner Ansprache auf den Punkt: „Heute ist ein guter Tag für alle, die gern zu Fuß gehen oder das Fahrrad satteln – und vielleicht auch ein bisschen für die, die sich schon lange gefragt haben: Wann kommt denn endlich dieser Weg?“ Nach über zehn Jahren voller Diskussionen, Verhandlungen und Verzögerungen startet nun endlich der Bau des Radwegs zwischen Kissing und Hörmannsberg.

