Beim Dasinger Spielefest kommt die ganze Familie zusammen

Beim diesjährigen Spielefest in Dasing konnten sich die Besucher am Samstag über durchgehend sonniges Wetter und einen Nachmittag voller Spielspaß für die ganze Familie freuen. Organisiert wurde das Fest von der offenen Gruppierung Aktive Bürger Dasing, die vor zwei Jahren ihr fünfzehnjähriges Sommerfestjubiläum gefeiert haben und dieses Jahr ein reines Spielefest veranstalten wollten. „Familien sollen die Möglichkeit haben, verschiedene Spiele wie Wurfspiele, Hula-Hoop, Sackhüpfen oder Speed Badminton auszuprobieren“, sagte die Sprecherin und dritte Bürgermeisterin Mareike Stegmair.

Beim Dasinger Spielefest kann gesprungen, gegessen und gespielt werden

Angeboten wurden zahlreiche unterschiedliche Spiele von Stelzenlaufen bis zum Frisbeegolf. Es lagen Stapelspiele, Geschicklichkeitsspiele sowie bunte Springseile und Hula-Hoop-Reifen bereit. Das Herzstück des Festes waren jedoch die bunte Hüpfburg mit Rutsche, die bei den Kindern besonders beliebt war, sowie die Riesenseifenblasen, die für magische Momente bei Groß und Klein sorgten.

Nach dem gemeinsamen Spielen und Toben konnten sich Kinder und Erwachsene am Essensstand mit Pommes, warmen Leberkäsesemmeln und verschiedenen Getränken stärken. Als Nachspeisen gab es unter anderem leckeren Mandarinen-Schmand-Kuchen und Schoko-Muffins.„Es war ein ganz tolles Fest“, freute sich eine Besucherin, die als Oma mit Enkelin und Tochter gekommen war.

Aktive Bürger Dasing organisieren das Spielefest in Dasing

Die Aktiven Bürger Dasing, die aus fünfzehn Mitgliedern bestehen, wollten durch die Organisation des Spielefestes auf sich aufmerksam zu machen, um anderen ebenso die Möglichkeit zu geben, sich aktiv in Dasing zu engagieren. Die Gruppierung gibt es seit mittlerweile siebzehn Jahren. Vier Mitglieder engagieren sich im Gemeinderat politisch für Themen wie Dorfentwicklung mit dem Ziel der Gestaltung einer lebendigen Ortsmitte, dem Ausbau eines seniorengerechten Wohnens sowie einer barrierefreien Ortsgestaltung für Jung und Alt. Weitere Kernthemen sind ausreichende Kinderbetreuung für alle Altersklassen, der Ausbau der Radinfrastruktur, Nachhaltigkeit sowie Klimaschutz.

Neben Sommerfesten organisieren sie mitunter einen ganzjährigen Pflanzentauschtisch und kümmern sich um die Bücherschränke am Jugendzentrum und am Bushäuschen an der Haltestelle „Wesisszell Ort“. Es gibt außerdem eine kleine Dorfzeitung, die sich „Aktiv in Dasing“ nennt.