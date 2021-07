Tegernbach dominiert

Erste des SC beim heimischen Turnier ungeschlagen

Die Stockschützen sind zurück auf den Bahnen. Beim SC Tegernbach fand nun das Kiser-Gedächtnis-Herrenturnier statt. In zwei Gruppen mit separater Wertung traten jeweils neun Mannschaften an. Das Vormittagsturnier entschied der SC Kleinberghofen für sich, und am Nachmittag war die Erste des SC Tegernbach nicht zu schlagen.

Der SC Tegernbach II trat vormittags mit Martin Kurz, Gerhard Engelmann, Josef Wagner und Dominik Eder an. Den beiden Auftaktsiegen gegen SC Egling (27:5) und TSV Moorenweis (24:8) folgten zwei Niederlagen gegen SSV Höchstädt (12:16) und SC Kleinberghofen (5:24). Danach fuhr das Team Siege gegen EC Germering (28:6), SV Haspelmoor II (30:10) und MSF Olching II (21:5) ein, doch in der letzten Begegnung musste man sich dem SC Eurasburg (12:24) geschlagen geben. Mit 12:4 Punkten und einer Stocknote von 2,292 holte sich der SC Kleinberghofen den Sieg vor dem punktgleichen SSV Höchstädt (Stocknote 1,228). Rang drei ging aufgrund der besseren Stocknote an MSF Olching II (10:6/ 1,805) vor dem punktgleichen SC Tegernbach 2 (Stocknote 1,723). Tegernbach I mit Markus Wagner, Michael Wagner, Stefan Wagner und Enrico Peiker wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann in Serie gegen FC Fasanerie Nord (21:3), SV Haspelmoor I (17:11), SV Ottmaring (29:5), TSV Straßberg (44:0), Einigkeit Palsweis (20:6), SSV Dünzelbach (27:5), MSF Olching I (28:8) und SV Odelzhausen (22:6). Damit stand der Sieger mit 16:0 Punkten und einer Stocknote von 4,727 fest. Den 2. Rang holte sich der SV Ottmaring mit 13:3 Punkten vor dem SSV Dünzelbach (10:6). (hj)