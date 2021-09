Tegernbacher holen Sieg in Schwabmünchen

Für das Team ist der Erfolg im Turnier ein schöner Abschluss der Sommersaison

Die erste Herrenmannschaft des SC Tegernbach ging in Bestbesetzung mit Markus Wagner, Michael Wagner, Stefan Wagner und Enrico Peiker beim Michaeli-Markt-Turnier des TSV Schwabmünchen an den Start.

Zuerst wurden SV Fuchstal und ESC Bad Wörishofen klar besiegt, doch dem SSV Obermeitingen unterlag das Team durch einen 7er in der letzten Kehre mit 12:16. Es folgte eine Serie mit Siegen gegen den SV Untermeitingen, SC Hausen, FC Jengen, TSV Schwabmünchen, SV Ottmaring, TV Erkheim und SSV Rammingen, wodurch man sich ganz vorne in der Tabelle einreihte. Die zweite Niederlage gab es gegen den SSV Höchstädt, aber die letzten drei Begegnungen entschieden die Tegernbacher gegen den TSV Kühbach, ESC Weißenhorn und SV Weichs wieder souverän für sich.

In der Endabrechnung standen damit 24:4 Punkte und der Turniersieg für die Mannschaft zu Buche. Den zweiten Platz sicherte sich der SV Ottmaring (22:6 Punkte) vor dem SC Hausen (20:8).

Beim Mixed-Turnier auf den Tegernbacher Bahnen kam das Tegernbacher Team mit Lis Wagner, Lissi Kurz, Markus Wagner und Martin Kurz über den fünften Platz nicht hinaus. Den Turniersieg holte sich der SV Fuchstal mit 12:2 Punkten vor FSV Eching (10:4/ Stocknote 1,422) und dem TSV Schwabmünchen (10:4 / 1,372).

In der letzten Runde des Bollinger-Pokals konnten die Tegernbacher Herren die Führung nicht halten und mussten sich insgesamt mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Abschließend ist noch von Turnierteilnahmen beim Mixed in Palsweis (sechster Rang), beim freien Turnier in Egling (vierter Rang) und beim offenen Turnier in Schondorf (dritter Platz) zu berichten.

Nach der doch intensiven Sommersaison hoffen nun alle aktiven Stockschützen, dass die Eissaison diesmal ohne Absagen und Einschränkungen durchgeführt werden kann. (HJ)