Aichach-Friedberg

18:01 Uhr

"Macht Vereine kaputt" – Schützen lehnen schärferes Waffenrecht strikt ab

Plus Die Bundesregierung möchte das Waffenrecht verschärfen. Das hätte auch Auswirkungen auf den Schießsport. So reagieren die heimischen Schützen auf den Vorstoß.

Von Manuel Rank

Exakt zehn Meter: So groß ist die Entfernung von der Zielscheibe bis zur Öffnung des Luftgewehrs, aus der gleich in Höchstgeschwindigkeit eine Patrone durch die Luft sirren und hoffentlich in den Mittelpunkt treffen wird. Hochkonzentriert steht die dreizehnjährige Lara im Vereinsgebäude der Feuerschützen Aichach. Vor ein paar Wochen hat sie zusammen mit ihrem kleinen Bruder den Sport für sich entdeckt. Jeden Dienstag trainieren die Geschwister seitdem zusammen mit anderen Schützinnen und Schützen. Vergangenes Jahr wurden in Aichach die Schießstände umgebaut. Statt mit altmodischen Scheiben aus Papier wird nun auf einer modernen elektronischen Schießanlage trainiert. Möglicherweise nicht die einzige große Veränderung, die den Aichacher Feuerschützen bevorsteht. Eine Verschärfung des Waffenrechts wird in Deutschland zur Zeit wieder stark diskutiert. Die Sportschützen im Wittelsbacher Land sind sich einig: ein unsinniger Vorschlag mit Folgen für den Schießsport.

