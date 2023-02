Sportschützen zu Recht sauer: Verschärftes Waffengesetz trifft die falschen

Plus Mit Sorgen betrachten Sportschützen aus Aichach-Friedberg die Debatte um ein verschärftes Waffenrecht. Das diskutierte Gesetz ist nicht zielführend.

Fast schon wie ein Naturgesetz kommt in Deutschland regelmäßig das gleiche Thema auf: die Gretchenfrage um das Waffenrecht. Diese Debatte wird aus den Sport- und Schützenheimen im Wittelsbacher Land mit Misstrauen und Unbehagen beobachtet. Schließlich geht es hier zum Teil um nicht weniger als die Existenz des eigenen Vereins – ein traditionsreicher Sport, der bis in das Mittelalter reicht.