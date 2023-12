Breitensport

Auspowern und Boxen mit Trampolin: So funktioniert die Sportart Jumping

Plus Seit zweieinhalb Jahren bietet der TV Mering Jumping an: auf Trampolinen springen und dabei Übungen machen. Was den Teilnehmenden so gut gefällt.

Von Manuel Rank

Wie jede Woche sitzen die Mitglieder des TV Mering vor ihnen Bildschirmen. Jetzt heißt es schnell sein. Die Hoffnung: noch einen der begehrten Plätze zu ergattern. Über ein Anmeldetool können sich Fitnessfans immer Sonntagnachmittag für eine ganz besondere Sportart anmelden: Jumping. Worum es dabei geht und warum die Kurse in Mering so gut ankommen.

Die Jumping-Trainerinnen des TV Mering: (von oben nach unten) Andreea Maier, Susanne Lugert und Megan Ehing. Foto: Maier

Erst seit zweieinhalb Jahren bietet der Turnverein die Kurse an. Doch das Angebot ist schnell gewachsen, das Interesse immer weiter gestiegen. So sehr, dass sich manche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittlerweile sogar einen Wecker stellen, um zu den Ersten zu gehören, um beim Kurs dabei sein zu können, sagt Übungsleiterin Andreea Maier. Die 38-Jährige hat das Angebot nach Mering gebracht. Die Sportart Jumping sei im Verein von Beginn an sehr gut angekommen. Ein paar wenige Kurse pro Woche reichten schnell nicht mehr aus: Das Angebot wurde ausgeweitet, die Zahl der Plätze erhöht. Mittlerweile finden wöchentlich vier unterschiedliche Jumping-Kurse statt - acht sind es insgesamt. "Die reine Community sind 120 Leute, davon sind etwa 70 aktiv dabei", sagt Maier.

