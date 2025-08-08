Das allererste Mal: Der FC Stätzling trifft auf den FSV Pfaffenhofen

Vielleicht entdecken eines Tages Forscher Höhlenmalereien oder graben antike Artefakte aus, die von einer Begegnung des FC Stätzling und des FSV Pfaffenhofen zeugen. Womöglich stößt auch ein amateurfußballaffiner Archivar in einem eingestaubten, ledergebundenen Buch auf historische Aufzeichnungen, die ein Duell der beiden Fußballvereine belegen. Mit sämtlichen digitalen Recherchetools konnten jedenfalls keinerlei Hinweise darauf zu Tage gefördert werden, dass es diese Paarung jemals zuvor gegeben hat. Somit ist es eine Premiere, die heute Nachmittag an der Sankt-Anton-Straße zu sehen gibt, wenn der FCS die Ilmstädter empfängt.
Fußball - Landesliga
