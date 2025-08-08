Icon Menü
Das allererste Mal: Der FC Stätzling trifft auf den FSV Pfaffenhofen

Fußball - Landesliga

Das allererste Mal: Der FC Stätzling trifft auf den FSV Pfaffenhofen

Noch nie sind sich die Fußballmannschaften der beiden Klubs gegenüber gestanden. Die Premiere am Samstag könnte sogar mit einem Elfmeterschießen enden.
Von David Libossek
    Loris Horn und seine Mannschaft zeigen, dass sie in der Landesliga mithalten können - auch wenn sich das in den Ergebnissen noch nicht widerspiegelt.
    Loris Horn und seine Mannschaft zeigen, dass sie in der Landesliga mithalten können - auch wenn sich das in den Ergebnissen noch nicht widerspiegelt. Foto: David Libossek

    Vielleicht entdecken eines Tages Forscher Höhlenmalereien oder graben antike Artefakte aus, die von einer Begegnung des FC Stätzling und des FSV Pfaffenhofen zeugen. Womöglich stößt auch ein amateurfußballaffiner Archivar in einem eingestaubten, ledergebundenen Buch auf historische Aufzeichnungen, die ein Duell der beiden Fußballvereine belegen. Mit sämtlichen digitalen Recherchetools konnten jedenfalls keinerlei Hinweise darauf zu Tage gefördert werden, dass es diese Paarung jemals zuvor gegeben hat. Somit ist es eine Premiere, die heute Nachmittag an der Sankt-Anton-Straße zu sehen gibt, wenn der FCS die Ilmstädter empfängt.

