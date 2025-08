Die SF Bachern starten in ihre allererste Kreisligasaison

In der Kreisliga Ost sind dieses Jahr drei Friedberger Vereine vertreten. Der BC Adelzhausen geht mittlerweile in die fünfte Kreisligasaison nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und möchte nach Tabellenplatz sechs in der vergangenen Saison erneut um die oberen Ränge konkurrieren. Die SF Friedberg landeten dank einer hervorragenden Form in der Rückrunde auf Platz neun und konnten mit fünf Punkten Vorsprung den Klassenerhalt sichern. Mit den SF Bachern begrüßt die Kreisliga Ost einen Neuling, der erstmals in der Vereinsgeschichte auf Kreisliga-Ebene antritt.

Kerem Degirmenci

86316 Friedberg

Kreisliga