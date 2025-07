Die Kreismeisterschaft in Aichach-Friedberg steht auf der Kippe

Von einem „Mini-Roland-Garros“ mit vielen Zuschauern schwärmte die Tennis-Gemeinschaft Aichach-Friedberg noch im Vorjahr. Die Spiele der Landkreismeisterschaft der Jugend wurden damals in 15 Konkurrenzen auf der Anlage des TC Friedberg ausgetragen. Die diesjährige Auflage steht unmittelbar bevor, vom 17. bis 20. Juli soll auf den Plätzen des TC Dasing gespielt werden. Doch von Roland-Garros-Flair ist etwas mehr als eine Woche vor Turnierstart nichts zu spüren.

21 Teilnehmer haben sich bis jetzt für die Wettbewerbe von der U8 bis U21 angemeldet. „Es sollten eigentlich 121 sein“, sagt Walter Korutschka, der zweite Vorsitzende des TCD. Er habe kürzlich einen Appell an die Vereine aus dem Landkreis gerichtet, berichtet er. Die Resonanz blieb weiter mangelhaft. So sehr, dass der Tennisclub überlegt, ob es überhaupt Sinn ergibt, die Meisterschaften auszutragen - zumindest für die höheren Altersklassen. „Für die U8 und die U10 werden wir die Turniere auf jeden Fall durchziehen“, verspricht Korutschka, der zudem darauf baut, „dass es wie so oft an den letzten zwei, drei Tagen vor Beginn einen Ansturm gibt“.

Warum die Nachfrage bislang derart gering ist, dazu hat der Funktionär eine Vermutung. „Der Verband verlangt mittlerweile zusätzlich zehn Euro Lizenzgebühr pro Jahr, wenn Spieler oder Spielerinnen bei Turnieren außerhalb des Meisterschaftsbetriebs bei Turnieren antreten“, sagt Korutschka: „Das könnte ein Knackpunkt sein.“

Beim Vorjahresturnier siegten in der Altersklasse U21 der Aichacher Tim Selig sowie Lilli Koch (beide TC Friedberg). In der U16 setzten sich der Pöttmeser Jakob Szymala-Egger sowie Viktoria Andreschewski vom BC Adelzhausen durch. Der BCA entschied zudem die Teamwertung für sich. (dali)

Weitere Informationen sowie die Turnierausschreibung und Anmeldung sind auf www.tc-dasing.de zu finden.