Ein kleiner Schritt fehlt dem TC Friedberg noch

Der Blick auf die Tabelle der Bayernliga sieht eigentlich beruhigend aus: Platz fünf, 6:6 Punkte – und doch dürfen sich die Friedberger Tennis-Herren vor dem letzten Spieltag beim STC Oberland (Sonntag, 10 Uhr) noch nicht ganz sicher sein, dass sie auch nächstes Jahr in Bayerns höchster Liga vertreten sein werden. Das liegt an der besonderen Tabellenkonstellation, denn mit Aschheim, Passau, Friedberg und Hengersberg sind vier Mannschaften mit punktgleich – und einen dieser vier dürfte es am Ende doch noch mit dem Abstieg erwischen.

Vieles hängt auch damit zusammen, welche Teams aus der Regionalliga absteigen – und dort stecken mit Gersthofen, Regensburg und Straubing drei bayerische Vereine im Tabellenkeller fest. „Von denen würden zwei in die Bayernliga kommen, was dann dort wohl zu drei Absteigern führen würde“, so TCF-Präsident Stephan Pasdera. Am letzten Spieltag der Bayernliga treffen Aschheim und Passau aufeinander, sodass einer der beiden auf 8:6 Punkte und damit sicher ans rettende Ufer kommen wird.

TC Friedberg will alle Zweifel beseitigen

Die Friedberger spielen beim feststehenden Absteiger Oberland (Sportcenter Hahn in Wolfratshausen) und sollten dort nach Möglichkeit gewinnen. „Wir stehen zwar mit den Matchpunkten und dem Satzverhältnis recht gut da, aber mit einem Sieg wären alle Zweifel beseitigt“, meinte Pasdera. Doch der TCF-Präsident warnt, dass auch dieses Spiel kein Selbstläufer werden dürfte.

Auch bei den Herren 30 in der Landesliga 1 geht es unten in der Tabelle eng zu. Friedberg, Reisensburg und Moosach haben 6:6 Punkte, Haunstetten und Mittenwald 4:8, einzig Pöttmes ist mit 0:12 Punkten abgeschlagen und steht als Absteiger fest. Friedberg trifft am letzten Spieltag am Samstag ab 14 Uhr auf eigenen Plätzen auf Mittenwald, Haunstetten erwartet Reisensburg. Mit einem Sieg hätten Schröder, Eberle und Co. den Klassenerhalt sicher in der Tasche.

Auch für die Herren II (Sonntag, 10 Uhr in Zusmarshausen), die Herren III (Sonntag, 10 Uhr in Geltendorf) und die Herren IV (Sonntag, 10 Uhr, zu Hause gegen Wollomoos) sowie die Damen II (Sonntag, 10 Uhr in Rinnenthal) endet die Verbandsrunde 2025. Bereits beendet ist die Spielzeit unter anderem für die Bambini 12, die sich in der Südliga 4 als Meister feiern lassen durften.