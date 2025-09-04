Laufsport Seine Karriere endete tragisch: „Gold-Junge“ Lechner kehrt an den Ort seines größten Erfolges zurück

Josef Lechner besucht die finnische Kleinstadt Mikkeli. 1978 gewann er dort bei der Militär-WM über 3000 Meter Hindernis. Der Kalte Krieg und ein Unfall verhinderten eine Olympia-Teilnahme.