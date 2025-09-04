Seine Karriere endete tragisch: „Gold-Junge“ Lechner kehrt an den Ort seines größten Erfolges zurück

„Es war schon ein besonderer Moment“, erzählt Josef Lechner. Er wirkt nachdenklich, vielleicht sogar etwas angefasst. Er meint den Augenblick, als er dieser Tage das Stadion in Mikkeli betrat, eine 36.000-Einwohner-Stadt, rund 230 Kilometer nordöstlich der finnischen Hauptstadt Helsinki. Lechner ist hier am 17. August 1978 Militär-Weltmeister über 3000-Meter Hindernis geworden. Der damals 24-Jährige galt seinerzeit als eine der großen DLV-Hoffnungen für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Die dann allerdings von 42 Staaten boykottiert wurden, darunter die USA und die Bundesrepublik.
Laufsport
