Wie die Guards vor dem Buckingham Palace

Im Comic „Asterix bei den Briten“ haben die Engländer in den Schlachten gegen die Römer einen schwerwiegenden, wenn auch hausgemachten Nachteil. Täglich um Punkt fünf Uhr nachmittags legen sie ihre Waffen nieder: Es ist „Heißwasserstunde“, also Tea Time. Ob John Haist dem englischen Brauch frönt, ist nicht bekannt. Am Samstagnachmittag in Stätzling müsste der Stürmer des TSV Dachau 65 zumindest nicht abrupt das Spielen einstellen wie seine Landsleute im Bildband das Kämpfen, um sich ein Tässchen zu genehmigen. Die Begegnung in der Landesliga Südwest wird um 16.15 Uhr angepfiffen, um 17 Uhr ist also ohnehin Pause.

Haist hat ein illustre Vita. Geboren in der englischen Kleinstadt Wantage in der Grafschaft Oxfordshire, wanderte er nach Stationen in seiner Heimat aus. Per Stipendium ging er zum Studieren in die USA und traf für das College-Team von Colorado nach Belieben. Corona trieb ihn zurück in die Heimat. Aus beruflichen Gründen verschlug es ihn nach Irland, wo er den Sprung in die erste Liga, die „League of Ireland“ schaffte, in der er für den UCD FC Dublin auflief. Haist entschloss sich dann, nach Deutschland zu gehen, er arbeitet für einen Software-Konzern in München. Ein Freund brachte ihn zum TSV Dachau, den er allerdings nach dem Landesliga-Abstieg gen TSV Landsberg verließ. Nach einer Saison aber ist der 29-Jährige zurück - und wie: Mit 13 Toren hat er in dieser Spielzeit fast genauso viele erzielt wie der FC Stätzling insgesamt (16).

Trotzdem hat Loris Horn, Trainer des FC Stätzling, vor dem Ausnahme-Striker des Gegners so wenig Angst wie Asterix und die Gallier vor der römischen Übermacht. Sein Zaubertrank: Eine Abwehr, so diszipliniert wie die King‘s Guard vor dem Buckingham Palace - nur ohne fluffige Helme. „Ob es letzte Saison Julian Bühler vom TSV Gersthofen war oder dieses Jahr Laurin Völlmerk vom TSV Aindling und Aystettens Kevin Makowski: Gegen uns hat keiner von ihnen getroffen“, sagt Horn und prophezeit: „Auch Haist wird es nicht leicht haben.“ Dass dessen ehemaliger Trainer Alexander Schmidt ihn als „typischen Briten, der mit Haken und Ösen spielt“, charakterisiert, lässt Stätzlings Übungsleiter kalt: „Alex Meixner ist auch ein robuster Verteidiger.“

Horn kann ob der stabilen Defensive damit leben, dass seine eigenen Angreifer bislang die viertwenigsten Tore der Liga erzielt haben. „Klasse statt Masse“, kommentiert er lachend - schließlich haben die 16 Tore gereicht, um auf Platz acht zu stehen. Nichtsdestotrotz vermisste der Trainer zuletzt die Durchschlagskraft. Speziell beim 0:2 in Durach hatte Stätzling dem starken VfB auch deshalb wenig entgegenzusetzen, „weil wir unsere Konter nicht gut ausgespielt haben“.

Etwas, dass gegen den Tabellenzehnten, den Horn mit Blick auf dessen schwankende Leistungen als „Wundertüte“ bezeichnet, definitiv wieder besser werden müsse. Denn gegen Haist und Co. ein clean Sheet zu wahren, wie der Engländer ein zu Null nennt, wird kein Walk in the Park. Das ist so sicher wie die Tea Time um fünf Uhr nachmittags.