Frauenfußball

vor 16 Min.

Kurz vor Saisonstart: So bereiten sich heimische Mannschaften vor

Während die männlichen Fußballer schon seit mehreren Wochen wieder um Punkte kämpfen, geht es bei den Fußballerinnen erst am Wochenende mit dem Ligabetrieb los.

Plus Der SV Mering, die SG Rinnenthal/Ottmaring starten als Aufsteiger in der Bezirksliga. Dort kennt sich die SG Sielenbach/Inchenhofen schon aus. So ist die Lage.

Von Sebastian Richly

Während die Männer schon seit Anfang August wieder zurück auf den Fußballplätzen sind, startet der Ligabetrieb bei den Frauen erst am Wochenende. Der SV Mering und die SG Rinnenthal/Ottmaring sind neu in der Bezirksliga. Wie die Trainer vor dem Saisonstart die Situation einschätzen.

