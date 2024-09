Elfjährige mit eigenem Pony: Reiterin Java Hopf aus Friedberg träumt von Olympia

Java Hopf sitzt aufrecht im Sattel, ihr Pferdeschwanz springt auf und ab. Die Elfjährige passt sich den rhythmischen Bewegungen ihres Ponys Penny an. Das Duo trabt über den Reitplatz, dann wechselt Penny in den Schritt. Das Zeichen für den Wechsel der Gangart hat Java dem Pony gegeben, allerdings nur über die Anspannung ihrer Gesäßmuskeln. Sie und Penny verstehen sich ohne Worte. Das Reiten macht beiden nicht nur Spaß, sie sind auch erfolgreich. Die junge Friedbergerin erkämpfte mit ihrer Ponydame bei den oberbayerischen Ponymeisterschaften in Wolnzach in einem Reiterwettbewerb den ersten Platz. Bei den Olympischen Spielen hat Java mit ihrem großen Vorbild mitgefiebert. Ihr Traum: eines Tages bei Olympia zu reiten.

Anna Faber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis