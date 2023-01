Friedberg

vor 21 Min.

Jumping Fitness: So wird man in Friedberg mit dem kleinen Trampolin fit

Plus Jumping Fitness – die Trendsportart gibt es auch beim TSV Friedberg. Es geht um mehr als Hüpfen auf einem Trampolin – ein schweißtreibender Besuch vor Ort.

Von David Honold

Wenn man donnerstagabends in der Sporthalle des TSV Friedberg unterwegs ist, trifft man auf etwas scheinbar Kurioses. Erwachsene Menschen springen auf kleinen sechseckigen Trampolinen auf und ab, hin und her – und das gut eine Stunde lang. Was soll das, könnte man sich fragen. Doch allein beim Zuschauen wird schnell deutlich, was hinter der Trendsportart Jumping Fitness steht: Ausdauer sowie Krafttraining, Koordination und mehr. Wie eine Stunde auf dem Trampolin läuft und was sie bringt.

