Medaillen im Blick: Friedberger Trio startet bei Wasserski-WM

Als Phoenix Baumgardt von ihrer Nominierung erfahren hatte, sprang sie fast bis an die Decke. Und das will bei der früheren Trampolinspringerin etwas heißen. Mittlerweile ist die 19-Jährige aber fast ausschließlich auf zwei Brettern unterwegs. Ab Freitag kämpft die Fahrerin des WSV Friedberg gemeinsam mit ihren erfahrenen Vereinskollegen Laura Hillenbrand und Niklas Heinicke, die als amtierende Europameister für die Teilnahme gesetzt waren, um Medaillen bei den Weltmeisterschaften in Polen. Baumgardt startet auf ihrer ersten WM als Spezialistin im Slalom. Mit Hillenbrand und Heinicke hat sie aber zwei erfahrene VereinskollegInnen an ihrer Seite. Diese starten in allen Disziplinen und in der Teamwertung.

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis