Saisonfinale beim TC Friedberg: Am Ende wird’s der dritte Platz

Die Tennis-Verbandsrunde 2025 ist – bis auf wenige Ausnahmen – beendet und die Verantwortlichen des TC Friedberg können eine durchaus zufriedenstellende Bilanz ziehen. Vor allem die Herren I sorgten für zufriedene Mienen: Sie gewannen zum Saisonfinale mit 9:0 beim STC Oberland und sicherten sich damit souverän den Klassenerhalt in der Bayernliga. Doch nicht nur das, sie kletterten in der Abschlusstabelle auf den dritten Platz. Zudem dürfen sich die Friedberger, Stand jetzt, über drei Meistertitel freuen.

Absolut überzeugend machten die Friedberger beim STC Oberland auf der Anlage in Wolfratshausen den letzten Schritt zum Klassenerhalt. 9:0 – deutlicher geht es nicht. Noah Thurner (6:2, 6:2), Dominik Recek (6:2, 6:2), Samuel Braun (6:3, 6:3), Alex Leischner (1:0, Aufgabe Gegner), Ben Brandl (6:0, 6:1) und Dean Thurner (6:0, 6:1) gewannen sicher ihre Spiele und machten alles klar. Nur Noah Thurner und Ben Brandl spielten ihr Doppel, gewannen 6:1 und 6:1. Die beiden anderen Doppel gingen kampflos an den TCF.

Der dritte Platz ist eine beachtliche Leistung der Herren I beim TC Friedberg

Dass am Ende dann der dritte Platz in der Bayernliga-Abschlusstabelle herausspringen würde, damit hatten auch die größten Optimisten nicht gerechnet. „Das war eine beeindruckende Leistung, zumal wir ja mit drei Niederlagen hintereinander in die Saison gestartet sind“, meinte TCF-Trainer Jiri Zavadil. Und der hob auch eine weitere Besonderheit hervor. „Der dritte Platz ist insofern besonders, weil wir ja – bis auf Dominik Recek – nur mit eigenen Spielern antreten. Und das ist in der Bayernliga nicht mehr alltäglich“, so Zavadil. Zudem blieb mit Dominik Recek ein Friedberger Akteur im Einzel ungeschlagen, er trat sechsmal an und feierte sechs Siege. Noah Thurner kam bei sieben Einsätzen auf eine 6:1-Bilanz.

Dominik Recek bleib in der gesamten Bayernliga-Saison in den Einzeln ungeschlagen, er gewann alle seine sechs Spiele und musste dabei nur einmal über drei Sätze gehen.

Die Herren II gewannen zum Abschluss 5:4 gegen Zusmarshausen und beendeten die Saison in der Landesliga 2 ebenfalls auf dem dritten Platz. Die Herren III (1:8 gegen Geltendorf) und die Herren IV (4:5 gegen Wollomoos) verloren ihre letzten Spiele. Friedbergs Dritte belegte Platz fünf in der Südliga 2, die Vierte wurde Dritter in der Südliga 4.

Mit einem 5:4 gegen den BC Rinnenthal beendeten die Damen II die Saison in der Südliga 2 und auch die Herren 30, Aufsteiger in der Landesliga 1, wurden in der Schlussabrechnung Dritte. Gegen Mittenwald gelang zum Finale ein 5:4-Sieg, bei dem nach den Einzeln der Sieger feststand. Tobias Schröder (4:6, 7:5, 10:7), Arno Weber (6:1, 6:2), Christian Nowak (6:4, 4:6, 10:0), Stefan Suckow (7:6, 7:6) und Patrik Eberle (6:3, 6:0) gewannen, Andreas Korbelar (1:6, 0:6) verlor. Nur das Doppel Weber/Korbelar wurde ausgetragen, die Friedberger verloren 6:7, 4:6 – die beiden anderen wurden aus Verletzungsgründen abgegeben. Auch die Herren 55 II setzten ihre Erfolgsserie in der Landesliga 2 fort. Sie feierten mit dem 5:2 gegen Schrobenhausen ihren fünften Sieg in Serie und belegten damit in der Schlusstabelle den sehr guten dritten Platz.

Damen 60, Knaben I und Bambini U12 II werden Meister

Grund zur Freude hatten auch die Damen 60 in der Landesliga 1. In dieser „4er-Kategorie“ werden pro Match nur vier Einzel und zwei Doppel gespielt. Mit einem 5:1 gegen Harburg im letzten Saisonspiel holten sich die Friedbergerinnen Gabriele Herz, Olga Ruf-Kottas, Ute Maithert, Sabine Sinowetz, Margarete Krupna, Karin Sommerer, Eva Maria Helm, Elke Brandl und Waltraud Davideit ungeschlagen die Meisterschaft. Ebenfalls Meister wurden die Knaben I in der Südliga 4 und die Bambini U12 II in der Südliga 4. Die Knaben I gewannen ihr letztes Spiel gegen Neusäß mit 6:0, die Bambini hatten ihre Saison bereits letzte Woche mit einem 3:3 gegen Meitingen beendet.