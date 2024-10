Erfolgreiches Schmidt-Debüt in Ecknach - Stätzling setzt Durfmarke

Neue Besen kehren gut. Das traf am Sonntag auf den VfL Ecknach zu. Nach acht sieglosen Spielen konnte man endlich wieder einen Dreier einfahren. Der neue Trainer Mario Schmidt feierte einen Start nach Maß, wobei es einen Wermutstropfen gibt. Einen überraschenden Erfolg feierte auch der FC Stätzling, der in Jettingen deutlich gewann. Der SV Mering blieb auch im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage und schob sich weiter nach vorn. Der SC Griesbeckerzell stoppte die Gersthofer Torfabrik, verpasste es aber selbst zu treffen. Der TSV Hollenbach kassiert spät den Ausgleich, bleibt aber ungeschlagen.

