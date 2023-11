Fußball-Bezirksliga

vor 38 Min.

Mering und Hollenbach verspielen Führungen - Stätzling holt Arbeitssieg

Plus Immerhin ein 0:0 erkämpft sich Griesbeckerzell. Mering und Hollenbach hadern nach Führungen mit Remis. Stätzling holt Pflichtsieg und bleibt oben dran.

Umkämpfte Partien gab es am Wochenende in den Bezirksligen. Während der SV Mering zwei Punkte trotz einer 2:0-Führung noch hergab, holte der FC Stätzling holte einen Arbeitssieg und bleibt am Spitzenreiter dran. Der TSV Hollenbach arbeitet weiter am Titel des Remiskönigs. Auch eine 2:0-Führung reichte gegen Horgau nicht. Der SC Griesbeckerzell sorgt für eine kleine Überraschung, verpasst allerdings den Befreiungsschlag.

Griesbeckerzell - Wörnitzstein 0:0

