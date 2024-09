Nach desolater erster Halbzeit: Stätzlinger Aufholjagd wird nicht belohnt

Die zweite Niederlage in Folge kassierte der FC Stätzling im Nachholspiel am Mittwochabend beim TSV Gersthofen. Am Ende eines unterhaltsamen Spiels mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten musste sich der Vorjahresvizemeister mit 2:4 geschlagen geben. Durch die Niederlage verliert das Team von Trainer Emanuel Baum den Anschluss an die Aufstiegsplätze und findet sich im Tabellenmittelfeld wieder.