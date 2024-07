Nach verpasstem Aufstieg: Ist der FC Stätzling wieder ein Titelanwärter?

Die Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg war beim FC Stätzling groß. Auch einige Wochen nach dem bitteren Scheitern in der Relegation ist der Misserfolg noch nicht ganz aus den Köpfen der Spieler verschwunden. „Das bekommst du nicht so einfach aus dem Kopf. Das nagt an dir, zumal wir eine große Chance vertan haben und nicht wissen, wann sie wieder kommt“, so Trainer Emanuel Baum. Nun stellt sich die Frage, ob der FCS auch in dieser Saison wieder ganz oben angreifen kann. Die ersten Wochen werden entscheidend sein.

