Für die heimischen Bezirksligisten steht der 18. Spieltag an und die Winterpause ist in Sichtweite. Der FC Stätzling befindet sich nach den letzten beiden 3:0-Erfolgen auf einem Höhenflug, den es gilt, beizubehalten. Der SV Mering will eine neue Serie starten. Für den BC Rinnenthal eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten.

