Zell sendet Lebenszeichen - Stätzling stoppt den Toptorjäger

Der FC Stätzling setzt seine Siegesserie ohne Gegentreffer fort und geht mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten TSV Gersthofen in die Winterpause. Auch der SC Griesbeckerzell geht mit einem Erfolgserlebnis in die Pause. Dank eines 4:1-Erfolgs sprang der SCG sogar auf einen Relegationsplatz. Der SV Mering verpasst im Derby in Lagerlechfeld einen Dreier. Sascha Mölders springt für den gesperrten Dominik Sammer als Trainer ein.

