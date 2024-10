Zum Rückrundenstart: Rinnenthal vor richtungsweisendem Spiel

Für die heimischen Bezirksligisten steht der 16. Spieltag und somit der Rückrundenstart an. Der SV Mering möchte die Serie von sechs ungeschlagenen Spiele in Folge fortsetzen und sich oben etablieren. Der BC Rinnenthal steht in Horgau vor der nächsten wichtigen Aufgabe. Für den FC Stätzling könnte es mit einer weiteren Niederlage beim Tabellendritten VfR Jettingen brenzlig werden.

