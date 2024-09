Am zehnten Spieltag in der Bezirksliga Schwaben Nord kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Stätzling und dem BC Rinnenthal. Der SV Mering ist in der Bezirksliga Schwaben Süd zu Gast beim FC Thalhofen und möchte weitere Schritte aus dem Tabellenkeller machen.

Kerem Degirmenci Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stätzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Stätzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis