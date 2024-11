Für die heimischen Bezirksligisten steht der vorletzte Spieltag vor der Winterpause an. Der SV Mering möchte nach zwei bitteren Punktverlusten in Folge wieder einen Dreier holen und der BC Rinnenthal braucht wieder Konstanz in den Ergebnissen. Der FC Stätzling möchte die überragende Serie beibehalten und die Heimbilanz ausbessern. Dabei gibt es Neuigkeiten in Sachen Trainer.

