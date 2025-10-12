Kühbach feiert Derbysieg – Remis in Ottmaring

Der TSV Kühbach hat sich mit einem klaren 4:2-Heimerfolg über den VfL Ecknach II die Tabellenführung zurückgeholt. Der TSV Dasing setzte sich gegen den TSV Sielenbach mit 3:1 durch und der TSV Weilach behielt beim 3:2-Erfolg in Obergriesbach mit einem Last-Minute-Treffer die Oberhand. Der TSV Hollenbach II brachte die Punkte mit einem 2:0-Auswärtssieg beim BC Rinnenthal II mit nach Hause. Weiterhin auf einen Sieg muss der SC Oberbernbach nach dem 0:2 gegen den SV Wulfertshausen warten. 2:2 trennten sich der SV Ottmaring und TSV Friedberg im Stadtderby.

BC Rinnenthal II – TSV Hollenbach II 0:2

Von einem verdienten und „extrem wichtigen Auswärtssieg“ spach TSV-Spielertrainer Kevin Hauke. „Das war die richtige Reaktion nach dem Ecknach-Debakel“, sah er seine Elf tonangebend am Sportplatz am Griesbach in Rinnenthal. „Wir hatten aber zunächst leider zu viele Chancen kläglich vergeben“, so Hauke. Erst kurz vor der Pause gelang der überfällige Führungstreffer. Fabian Frieser bediente nach der Spielöffnung von Hauke den freilaufenden Fabian Loos, der überlegt zur Pausenführung vollstreckte (40.). Nach dem Wechsel verflachte die Partie, „das Tor der Heimelf war fast vernagelt“, so Hauke. Der erlösende zweite Treffer fiel dann mit Unterstützung von Keeper Jonas Treffler, der den Schuss von Elias Huber durch die Hosenträger gleiten ließ (76.).

SV Ottmaring – TSV Friedberg 2:2

„Letztlich ist es eine gerechte Punkteteilung, da der Gast einfach mehr Betrieb nach der Pause gemacht hat“, teilte SVO-Coach Christian Jauernig mit. Dabei war seine Elf vor dem Seitenwechsel sehr gut im Spiel und führte durch Philipp Seemüller (32.). „Leider haben wir es versäumt, vor der Pause nachzulegen. Die Chancen waren da“, hätte er sich mehr Treffer gewünscht. Stefan Stronzcik gelang kurz nach dem Wiederanpfiff der zweite Treffer (47.), aber dann übernahm die Nowak-Elf immer mehr das Spielgeschehen im Stadtderby. Fabian Langner erzielte nach einer Stunde den Anschlusstreffer (64.), während Ottmaring durch Stronzcik und Seemüller zwei weitere dicke Chancen liegen ließ. Und als die Heimelf nach einem weiteren langen Ball der Friedberger in der Defensive unsortiert war, gelang Jonas Wilfert der Ausgleich (71.). „Verdient, denn Friedberg hat mehr zulegen können“, war Jauernig am Ende mit dem Punkt nicht unzufrieden.

TSV Dasing – TSV Sielenbach 3:1

Zufrieden analysierte TSV-Spielertrainer Michael Guggumos die Derbypartie. „Wir hatten einen sehr guten Start, aber haben dabei den dritten Treffer liegen lassen“, ärgerte er sich, „dass wir den Anschlusstreffer leichtfertig vor der Pause kassierten.“ Nico Bayerl knallte das Spielgerät fulminant das Dasinger Tornetz (37.). „Das hätten wir verhindern können“, so Guggumos. Der 31-Jährige erzielte nach feiner Vorarbeit von Moritz Buchhart die frühe Führung der Dasinger (6.). Buchhart wurde wenig später von Valentin Gilg ebenso stark bedient und drückte den Ball an TSV-Rückkehrer Martin Janyga vorbei zur 2:0-Führung (18.). Glück hatte der Gast dann, als Buchhart aus spitzem Winkel erneut draufhielt, aber der Ball knapp am linken Pfosten vorbeistreifte. Danach kam der Aufsteiger auf und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer. Auch nach dem Wechsel drückte Sielenbach aufs Tempo. „Da mussten wir stark dagegenhalten. Buchhart machte dann alles klar (70.), als die Dasinger nach einer Zeitstrafe für Schulz in Unterzahl agierten.

Dasings Moritz Buchhart (links) traf gegen Sielenbach (im Bild Robert Haug). Foto: Reinhold Rummel

TSV Kühbach – VfL Ecknach II 4:2

Nichts anbrennen ließ die Miok-Elf im Heimderby gegen die Reservisten des VfL Ecknach. Abteilungsleiter Stefan Mandler sah zunächst einen stürmischen Gast, der aber keine Durchschlagskraft entwickelte. „Da sind wir gut gestanden und haben gut in der Defensive gearbeitet“, so Mandler. Er sah nach einer halben Stunde die Heimelf Fahrt aufnehmen. Andreas Richter (32.) und Moritz Gutmann (34.) nutzen die ersten Chancen binnen zwei Minuten zur 2:0-Pausenführung. „Damit haben wir bei den Gästen einen Nerv getroffen“, so Mandler weiter. Zumal man kurz nach der Pause durch Julian Lapperger, der drei Ecknacher wie Slalomstangen umkurvte, auf 3:0 stellte (53.). „Damit war die Partie entschieden“, sah der Kühbacher noch den vierten Treffer von Magnus Haberl (65.). Erst als sich die Gäste durch Schiedler mit einer Zeitstrafe von zehn Minuten dezimierten, konnte Philipp Heinrichs auf 1:4 verkürzen (75.) und in der Nachspielzeit noch zum 4:2-Endstand einschieben.

SC Oberbernbach – SV Wulfertshausen 0:2

Überglücklich trat SVW-Coach Benjamin Trinkl die Heimreise aus Oberbernbach an. Nach drei Pleiten und 18 Gegentreffern gelang beim Auswärtsspiel der erhoffte Sieg. „Und dies ohne, dass wir ein Gegentor hinnehmen mussten“, lobte er sein Team für die starke Reaktion. Nachwuchskeeper Vincenz Triebel gab seinen Vorderleuten den nötigen Halt und dann gelang Leon Rieger schon nach 13 Minuten auf Zuspiel von Kilian Franz der Führungstreffer (13.). Der Vorlagengeber erhöhte wenig später auf 2:0 (25.). Den dritten Treffer vor der Pause verpasste Rieger, der einen Foulelfmeter an den Torpfosten setzte. „Wir waren gut im Spiel und haben die Drangphase der Heimelf gut verteidigt“, sprach Trinkl und einem „sehr wichtigen Erfolg für mein Team“.

SV Obergriesbach – TSV Weilach 2:3

Für den glücklichen Gästespielertrainer Leo Solich waren die Attribute des Aufsteigerduells in Obergriesbach klar die kämpferischen Elemente. „Es war ein zerfahrener Abnutzungskampf auf beiden Seiten“, so der Weilacher Coach. „Letztlich war es ein glücklicher Erfolg für uns“, so Solich weiter, der froh war, „nach vier Pleiten in Folge endlich den Turnaround geschafft zu haben.“ Für den Last-Minute-Treffer sorgte Co-Spielertrainer Safet Konakovic, der in der Nachspielzeit im Gewühl vor dem Obergriesbacher Tor den Ball mit der Hacke über die Torlinie drückte. „Das ist einfach bitter, wenn man so mit leeren Händen da steht“, ärgerte sich Julian Seyfried. „Wir haben sehr gut gespielt, aber das Glück ist derzeit nicht auf unserer Seite“, machte für ihn der Gast aus drei Chancen seine Treffer zum Sieg.

Kreisklasse Nord: Stotzard und Gundelsdorf mit Auswärtserfolgen

Der FC Gundelsdorf und die DJK Stotzard konnten am Wochenende auf fremdem Terrain ihre Punkte einsammeln. Die Knauer-Elf siegte beim Schlusslicht VfL Westendorf knapp mit 1:0 und der FC Gundelsdorf kehrte ebenfalls mit einem 1:0-Sieg aus Gablingen nach Hause. Am kommenden Wochenende kommt es nun zum Spitzenspiel in Stotzard, wenn der punktgleiche FC Gundelsdorf gastiert.

VfL Westendorf – DJK Stotzard 0:1

„Das war ein Arbeitssieg wie wir in erwartet haben“, so DJK-Spielertrainer Simon Knauer. Beim Tabellenletzten taten sich die Stotzarder schwer, die Lücke zu finden. „Die haben voll dagegengehalten und wir haben es nicht geschafft, die Räume zum Abschluss zu finden“, teilte Knauer mit. Zudem hatte man vor dem Seitenwechsel Glück, dass der einzige Versuch der Heimelf nur an die Unterkante des Stotzarder Tores knallte. „Das war sehr knapp“, schnaufte Knauer durch. Auf der Gegenseite traf Manuel März nur den Torpfosten. Nach der Pause hatte Christian Braun dann einen starken Auftritt. Die Heimelf konnte sein starkes Dribbling nur mit einem Foulspiel in Strafraum unterbinden. Knauer trat an und erzielte den Treffer des Tages zum 1:0-Auswärtserfolg (55).

SV Gablingen – FC Gundelsdorf 0:1

„Wir hätten uns den Stress heute wieder einmal sparen können, wenn wir unsere Chancen besser verwertet hätten“, so ein dennoch zufriedener Spielertrainer Kestel. Jannik Westermeier testete in der 75. Spielminute den Nervenpegel von Philipp Kestel – er scheiterte aber mit seinem Strafstoß an Keeper Björn Reich. So musste man bis zum Schlusspfiff um den knappen 1:0-Auswärtserfolg bangen. Der Treffer des Tages fiel kurios – der Schuss von Michael Guttierrez wurde abgefälscht und fand über den Rücken von Torjäger Fabian Forster dann doch noch den Weg ins Tor (22.). „Wir haben trotz unseres Minikaders den knappen Erfolg über die Bühne gebracht“, ließ sich Philipp Kestel dann das Abendessen schmecken.