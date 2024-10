Mering II macht es gegen Spitzenreiter Langerringen spannend

Der SV Mering II sorgte am Sonntag dafür, dass es an der Spitze der Kreisliga Augsburg weiter eng zugeht. Im Heimspiel gegen die SpVgg Langerringen gestattete er dem Tabellenführer lediglich ein 1:1. Dieses Resultat freut nicht zuletzt den TSV Merching, der sich nach einem 4:1 über Diedorf in den Toprängen behauptet. Der Kissinger SC ließ ebenfalls zu Hause nichts anbrennen und hält nach seinem 3:0 über Westheim Kontakt zur Spitzengruppe.

