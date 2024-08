Schlechte Stimmung herrschte am Sonntagabend in der Kreisliga Augsburg beim Kissinger SC ebenso wie bei der zweiten Mannschaft des SV Mering. In beiden Fällen entführten die Gäste jeweils mit einem Tor Vorsprung die drei Punkte. Gejubelt werden durfte dagegen beim TSV Merching, der mit Kleinaitingen kurzen Prozess machte.

