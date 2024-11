Der Kissinger SC lässt es krachen und führt schon zur Pause mit 5:0

Mit 6:0 gewinnt man wahrlich nicht alle Tage. Der Kissinger SC schaffte dieses Kunststück in der Kreisliga Augsburg am Sonntag zu Hause gegen Ottmarshausen. Der TSV Merching dagegen verzeichnete eine 0:3-Heimniederlage gegen Welden und weist damit bereits acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Langerringen auf. Und die zweite Garnitur des SV Mering kam in der Schlussphase zu einem 2:0-Erfolg gegen Westheim.

